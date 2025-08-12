12 de agosto de 2025
Quem era a cantora sertaneja que morreu horas após show em Cuiabá

Luna Alves faleceu após se apresentar em Cuiabá; familiares e fãs lamentam a perda

Luna Alves, cantora de 39 anos, morreu na madrugada de domingo (10/8), em Cuiabá (MT), vítima de um infarto. Horas antes, a artista havia realizado uma apresentação no Parque das Nações, na capital mato-grossense.

Após o show, Luna voltou para casa e publicou em suas redes sociais uma mensagem agradecendo pelo dom da vida e pelo reconhecimento do público.

Mensagem nas redes

“Tô em casa, vou dormir. Mas antes, lógico, quero agradecer imensamente, do fundo do meu coração, agradecer muito a Deus, pelo dom da vida, pelo dom da minha voz. E assim, sou muito grata mesmo. Só Ele, só eu e Ele no nosso íntimo. E as pessoas que trabalham comigo, e aos contratantes, aos amigos, aos parceiros, as pessoas que gostam do meu trabalho”, declarou.

No vídeo, a cantora celebrava o carinho recebido dos fãs e a satisfação de seu trabalho ser valorizado. “É muito bom você fazer um trabalho onde as pessoas te elogiam, onde as pessoas gostam do que você faz. Obrigada do fundo do coração. Foram tantos elogios, tantas coisas boas, tantos pedidos atendidos hoje. Eu só tenho a agradecer. E é isso. Que Deus abençoe a mim e a vocês”.

Segundo informações do G1, a cantora passou mal em casa, reclamou de dores no peito e faleceu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Quem era Luna Alves

Luna Alves iniciou sua carreira na música sertaneja em 2019, se apresentando em bares e casas de shows no Mato Grosso.

A artista era casada com o músico Guilherme Schreiner, com quem mantinha um relacionamento de três anos e meio. Mãe de duas filhas, de 9 e 19 anos, a cantora compartilhava seu amor pela música nas redes sociais, postando vídeos de suas apresentações e interagindo frequentemente com os fãs.

Em entrevista ao G1, Guilherme revelou que Luna costumava fazer entre dois a quatro shows por semana. Ele também é músico e participou da última apresentação ao lado dela. Segundo ele, na noite anterior, Luna estava bem.

“Já passava da 1h40 quando fui me deitar e ela estava ótima. Ficamos assistindo a vídeos e depois dormimos. Por volta das 5h10, ouvi ela passando mal na cama e imediatamente chamei o Samu. O médico me orientou pelo telefone enquanto eu esperava a equipe chegar. O socorro não demorou, mas infelizmente ela já havia falecido quando chegaram”, relatou.

Comoção

A notícia do falecimento gerou comoção nas redes sociais, com mensagens de amigos, fãs e familiares. Maria Eduarda Queiroz, filha da cantora, publicou uma homenagem: “Eu te amo pra sempre mãe, minha Lucinha”.

O companheiro de Luna, também manifestou seu pesar: “Perdi uma mulher, perdi uma parceira, só peço a Deus força pra poder seguir”.

O velório da artista aconteceu na manhã desta segunda-feira (11/8), na capela da Pax, no Bairro CPA II, em Cuiabá.

