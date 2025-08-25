25/08/2025
Quem foi Rogério Meanda, guitarrista da Blitz que morreu aos 61 anos

O guitarrista Rogério Meanda morreu aos 61 anos nesta segunda-feira (25/8). Compositor e instrumentista, ele marcou a música brasileira ao lado de grandes artistas e, desde 2005, integrava a banda Blitz. A causa da morte não foi informada.

Desde a década de 1980, Meanda esteve presente em discos de nomes como Gal Costa, Roberto Carlos, Fagner, Lenine, Flávio Venturini e Xuxa, para quem gravou os acordes de guitarra do clássico Lua de Cristal. Em 1997, dividiu as guitarras com Sérgio Chiavazzoli no álbum de estreia de Vanessa Rangel, que revelou o sucesso Palpite.

Cazuza e Rogério Meanda

Rogério Meanda e Evandro Mesquita, vocalista da Blitz

Rogério Meanda

Rogério Meanda

Uma das parcerias mais importantes da carreira foi com Cazuza. Juntos, compuseram músicas como Nosso Amor a Gente Inventa, Medieval II e Só se For a Dois. Meanda também participou da gravação de Exagerado e acompanhou o cantor na turnê do primeiro álbum solo.

Meanda participou da nova formação da banda Blitz desde 2005. O retorno do grupo foi marcado pelo lançamento dos discos Blitz ao Vivo e Cores e Eskute Blitz. Em 2016, foi indicado ao Grammy Latino com os demais integrantes pelo álbum Aventuras II, na categoria Melhor Álbum de Rock Brasileiro.

 

Uma publicação partilhada por BLITZ (@blitzoficial)

