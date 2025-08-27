quem-saiu-do-masterchef?-prova-elimina-dois-e-revela-finalistas

27/08/2025
Escrito por Metrópoles
O MasterChef Brasil exibiu nessa terça-feira (26/8) o 14º episódio da 12ª temporada e definiu os dois finalistas da edição.

Após uma disputa marcada por provas técnicas e de alto nível gastronômico, Daniela e Felipe B. conquistaram vaga na grande final, enquanto Rodrigo e Glória se despediram da competição a um passo do troféu.

Leia a matéria completa no Correio 24 horas, parceiro do Metrópoles.

