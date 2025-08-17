17/08/2025
Quem são as mulheres encontradas mortas após saírem para passear com cachorro na Bahia

Vítimas estava desaparecidas desde a tarde de sexta-feira (15), quando foram filmadas enquanto caminhavam em praia turística do estado. Corpos foram achados no sábado (16).

Professoras, mãe e filha, moradoras de Ilhéus. Essas são algumas das características das três mulheres que foram encontradas mortas na cidade, localizada no sul da Bahia, no sábado (16).

As vítimas estavam desaparecidas desde a sexta-feira (15), quando saíram para passear com um cachorro, na Praia dos Milionários, uma das mais buscadas por turistas na região.

Alexsandra, Mariana e Maria Helena foram achadas mortas após saírem para passear com cachorro na Bahia/Foto: Reprodução/Redes Sociais

Alexsandra Oliveira Suzart, de 45 anos, e Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos, lecionavam na rede municipal de ensino e eram amigas. Já Mariana Bastos da Silva, de 20 anos, era filha de Maria Helena. Todas moravam em condomínios que ficam a 200 metros da praia.

