Quem são as mulheres encontradas mortas após saírem para passear com cachorro na Bahia

Professoras, mãe e filha, moradoras de Ilhéus. Essas são algumas das características das três mulheres que foram encontradas mortas na cidade, localizada no sul da Bahia, no sábado (16).
As vítimas estavam desaparecidas desde a sexta-feira (15), quando saíram para passear com um cachorro, na Praia dos Milionários, uma das mais buscadas por turistas na região.
Alexsandra Oliveira Suzart, de 45 anos, e Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos, lecionavam na rede municipal de ensino e eram amigas. Já Mariana Bastos da Silva, de 20 anos, era filha de Maria Helena. Todas moravam em condomínios que ficam a 200 metros da praia.