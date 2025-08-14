Quem será o secretário mais poderoso do ministério de Minas e Energia

Com a indicação de Gentil Nogueira para uma vaga na Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), o ministro Alexandre Silveira avalia quatro nomes para assumir a Secretaria Nacional de Energia Elétrica.

O mais cotado é João Daniel Cascalho, analista de infraestrutura e atual chefe da Assessoria Técnica do ministro.

Também estão na disputa:

Fernando Colli, especialista em regulação da Aneel e secretário-executivo adjunto do do ministério — atualmente o número 3 da pasta;

Igor Souza Ribeiro, que já foi assessor e substituto de Gentil Nogueira na Secretaria de Energia Elétrica do ministério. Atualmente, está na Câmara dos Deputados;

Isabela Vieira, especialista em regulação da Aneel e diretora de Energia Elétrica na Secretaria Executiva do ministério.

A secretaria é a mais poderosa do ministério. É responsável por formular e implementar políticas, diretrizes e instrumentos para o setor elétrico brasileiro. Isso inclui a coordenação do planejamento energético, a avaliação para outorga de concessões e autorizações, e a promoção do desenvolvimento de fontes alternativas de energia, eficiência energética e sustentabilidade ambiental.

Decisões da secretaria afetam tarifas de energia, custos para a indústria e para a população, e até a inflação — tornando-a uma secretaria estratégica também no cenário político e econômico nacional.