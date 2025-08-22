Quer saber mais sobre as influências de Carla Madeira?

Autora brasileira mais lida do país, Carla Madeira é a próxima atração do Metrópoles Talks em Brasília. O bate-papo sobre as conexões humanas em suas obras literárias ocorre dia 26 de agosto, às 20h, no Ulysses Centro de Convenções.

A autora mineira lançou em 2014 o primeiro romance, “Tudo é rio”, um sucesso editorial conquistado no boca a boca.

“Tudo é Rio” impressiona pela descrição de cenas violentas e pela reflexão sobre perdão em situações extremas. Ela nega que tenha vivido abusos como os descritos, mas reconhece a influência da trajetória pessoal na construção do enredo. “Imaginar é sempre revelar um pouco de si mesmo”, afirma.

Ela aponta a complexidade do pai como combustível para a obra. Ele era religioso e matemático transpassado pela dualidade da exatidão e do dogmatismo presente nas duas funções conflitantes.

“É sempre uma colagem de tudo que de alguma maneira nos afetou, ou ficou no nível consciente ou no inconsciente. Porque quando a gente escreve tem uma grande quantidade inconsciente”, descreve sobre o processo de escrita.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Talk com Carla Madeira

Data e horário: 26 de agosto, às 20h

Local: Auditório Planalto, no Ulysses Centro de Convenções, Brasília

Ingressos: Bilheteria Digital