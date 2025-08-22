22/08/2025
Quer saber mais sobre as influências de Carla Madeira?

Autora brasileira mais lida do país, Carla Madeira é a próxima atração do Metrópoles Talks em Brasília. O bate-papo sobre as conexões humanas em suas obras literárias ocorre dia 26 de agosto, às 20h, no Ulysses Centro de Convenções.

Compre seu ingresso aqui

A autora mineira lançou em 2014 o primeiro romance, “Tudo é rio”, um sucesso editorial conquistado no boca a boca.

Leia também

“Tudo é Rio” impressiona pela descrição de cenas violentas e pela reflexão sobre perdão em situações extremas. Ela nega que tenha vivido abusos como os descritos, mas reconhece a influência da trajetória pessoal na construção do enredo. “Imaginar é sempre revelar um pouco de si mesmo”, afirma.

Ela aponta a complexidade do pai como combustível para a obra. Ele era religioso e matemático transpassado pela dualidade da exatidão e do dogmatismo presente nas duas funções conflitantes.

“É sempre uma colagem de tudo que de alguma maneira nos afetou, ou ficou no nível consciente ou no inconsciente. Porque quando a gente escreve tem uma grande quantidade inconsciente”, descreve sobre o processo de escrita.

Metrópoles Talks

Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi o autor e roteirista Marcelo Rubens Paiva. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Talk com Carla Madeira

Data e horário: 26 de agosto, às 20h
Local: Auditório Planalto, no Ulysses Centro de Convenções, Brasília

Ingressos: Bilheteria Digital

