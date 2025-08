“Queremos Bolsonaro para presidente da República”, diz Cláudio Castro

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), defendeu, neste domingo (3/8), a candidatura de Jair Bolsonaro (PL) à Presidência da República nas eleições de 2026. A declaração foi feita durante um ato político na orla de Copacabana, na zona sul da capital fluminense, que reuniu apoiadores do ex-mandatário contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Esse grito, meus irmãos, está sendo gravado e vai ecoar pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Porque o único líder mundial hoje que outras nações param o que estão fazendo para defender é Bolsonaro”, afirmou Castro em cima de um trio elétrico. “Por isso, temos de começar hoje uma grande campanha. Não há plano B ou plano C. Nós queremos para presidente da República: Bolsonaro. Viva a democracia. E viva Bolsonaro”, concluiu.

Inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Jair Bolsonaro está impedido de disputar as próximas eleições presidenciais.

O ato começou por volta das 11h, mas desde as primeiras horas da manhã manifestantes já se concentravam na região. A estação de metrô do Cantagalo ficou lotada com a chegada de apoiadores.

Também presente no evento, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, agradeceu a mobilização popular. Em entrevista ao Metrópoles, criticou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e afirmou que o Brasil vive um momento de anormalidade institucional.

“A gente é muito grato pelas pessoas que, mais uma vez, estão nas ruas para lutar pelo país. O que tem acontecido no Brasil é fruto de toda perseguição de Alexandre de Moraes, que, para a vergonha brasileira, é uma autoridade sancionada pela maior democracia do mundo”, disse o senador. “Esse é o momento de resgatar nossa liberdade e buscar a normalidade no Brasil.”

O ato no Rio fez parte de uma mobilização nacional em defesa de Bolsonaro e de anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Atos pelo país

Aliados políticos marcaram atos em 62 cidades de todo o Brasil, neste domingo (3/8), em defesa da anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A agenda das mobilizações foi divulgada nas redes sociais do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), no decorrer da última semana. Todas as regiões do país estão contempladas.

Acompanhe ao vivo:

O ex-presidente é réu no processo relacionado a uma suposta tentativa de golpe de Estado, que teria ocorrido em 2022 para mantê-lo no poder, mesmo após a vitória do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A ação penal é conduzida por Moraes no STF.

A anistia em pauta visa livrar Bolsonaro de uma possível condenação que pode levá-lo à cadeia. O perdão se estenderia, ainda, aos demais réus no processo que trata da trama golpista e aos condenados pelo 8 de Janeiro. Nas redes sociais, Nikolas fala em “anistia ampla, geral e irrestrita”. Os atos serão realizados no contexto da imposição de medidas cautelares a Bolsonaro, como o uso de tornozeleira eletrônica. Devido às restrições impostas por Moraes, o ex-presidente não pode sair de casa aos finais de semana e, por isso, não participará de nenhuma das manifestações convocadas para este domingo.

Leia também

As manifestações acontecem também no contexto das sanções impostas pelos Estados Unidos ao ministro do STF. Moraes é acusado pelo presidente Donald Trump de violar direitos fundamentais, como liberdade de expressão. As sanções dos EUA estabelecem, entre outros pontos, por meio da Lei Magnitsky, que Moraes não pode fazer transações com empresas do país, como usar cartão de crédito com bandeira dos EUA.