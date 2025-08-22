22/08/2025
‘Quero justiça’: mãe desabafa sobre julgamento de policial acusado de matar jovem na Expoacre

O julgamento de Raimundo Nonato Veloso Maia, que está preso, está marcado para os dias 17 e 18 de setembro

O julgamento do policial penal Raimundo Nonato Veloso Maia, acusado de matar Wesley Santos na Expoacre de 2023, foi agendado para setembro. Em um relato sobre a expectativa para o júri, a mãe da vítima expressou seu desejo por justiça.

O jovem foi morto na edição de 2023 da Expoacre/Foto: Reprodução

“Eu já entreguei nas mãos de Deus e eu sei que Deus vai sim fazer com que esse monstro pague cada lágrima que eu choro todos os dias”, afirmou a mãe. Ela disse que a morte do filho “não fez nada contra o policial” e que ele “não mereceu a morte que teve”.

A mãe da vítima também declarou que não vai aceitar a impunidade. “Eu não vou aceitar menos que isso, justiça seja feita. Ele tem que sentir na pele o que ele fez para não matar outro inocente futuramente”, declarou.

Mãe do jovem falou com exclusividade ao ContilNet/Foto: Reprodução

Apesar da fé na justiça, ela descreveu o sofrimento constante com a ausência do filho. “Eu, como mãe, sofro todos os dias com a falta do meu filho”. Ela ainda revelou um desejo de reparação: “Eu gostaria muito que depois que o júri popular passasse que tudo voltaria como era antes e meu filho voltasse pra casa de novo outra vez”. A mãe finalizou afirmando estar “destruída psicologicamente”.

O julgamento de Raimundo Nonato Veloso Maia, que está preso, está marcado para os dias 17 e 18 de setembro, no Fórum Criminal. Ele é acusado de homicídio e importunação sexual.

