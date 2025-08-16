Rádio Nacional acompanha jogos da 20ª rodada da Série A do Brasileirão







Dois confrontos válidos pela 20a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol serão transmitidos pela Rádio Nacional neste fim de semana. Os duelos Fluminense x Fortaleza e Internacional x Flamengo ganham cobertura ao vivo da emissora pública no sábado (16) e domingo (17), respectivamente.

As transmissões entram no ar para parte da rede em AM e OC, além da FM no Rio de Janeiro e no Alto Solimões. A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical. O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no aplicativo (app) Rádios EBC e no site da emissora. Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

A jornada esportiva na faixa Show de Bola Nacional começa meia hora antes do início das partidas. O pré-jogo traz notícias sobre as equipes, detalhes da escalação dos times e a tabela atualizada dos clubes na competição.

Neste sábado, Fluminense e Fortaleza se enfrentam às 16h no Maracanã, no Rio de Janeiro. Para esta cobertura, a Nacional escalou André Luiz Mendes na locução e Carlos Molinari nos comentários. Bruno Mendes atua na reportagem e no plantão da informação.

O clássico Internacional x Flamengo acontece domingo, às 18h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A locução ficará por conta de André Marques, com comentários de Rodrigo Ricardo. Também está no time da Rádio Nacional Carlos Molinari, que faz as reportagens e o plantão da informação.

Até agora, o Flamengo lidera o torneio, com 40 pontos. O Fluminense soma 24 pontos e ocupa a nona colocação na tabela. Já o Internacional está em 11o lugar, com 24 pontos, e o Fortaleza em 18o, com 15 pontos conquistados na competição.

Sobre o Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro é a liga brasileira de futebol profissional entre clubes do Brasil, sendo a principal competição futebolística do país. Por meio da disputa, são indicados os representantes brasileiros para a Copa Libertadores da América (juntamente com o campeão da Copa do Brasil).

Vinte clubes participam do torneio. No decorrer da temporada, cada time joga duas vezes contra os outros (em um sistema de pontos corridos), uma vez em seu estádio e a outra no de seu adversário, em um total de 38 jogos.

As equipes recebem três pontos por vitória e um por empate. Os clubes são classificados pelo total de pontos, depois pelo saldo de gols e, em seguida, pelos gols marcados. Em caso de empate entre dois ou mais times, os critérios de desempate são: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols pró; confronto direto; menor número de cartões vermelhos recebidos; e menor número de cartões amarelos recebidos.

Cobertura esportiva da Nacional

Esporte que é paixão do povo brasileiro, o futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional, emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias.

A Nacional apresenta, ao vivo, vários duelos de diversos campeonatos. Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming para acompanhar as emoções das disputas entre os maiores clubes brasileiros. O destaque de janeiro é o estadual do Rio de Janeiro em dias e horários diversos, de acordo com a tabela da competição. Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da Nacional. A análise sobre os resultados da rodada ainda ganha janela diária para um rico debate em produções consagradas no radiojornalismo esportivo. O tradicional programa No Mundo da Bola tem edições de segunda a sexta, ao vivo, às 18h, com 30 minutos. Durante a programação da emissora pública, as atrações também trazem a participação do time de esportes com informações atualizadas. A ideia é oferecer ao público noticiário preciso, conteúdo relevante, comentários embasados e opinião fundamentada sobre o que acontece de mais recente no futebol do país e do exterior.

Talentos do jornalismo esportivo

A equipe da Rádio Nacional reúne craques da crônica esportiva. Experientes comentaristas e talentos das novas gerações da imprensa segmentada brasileira integram o time de esportes da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). São produtores, jornalistas e apresentadores que buscam o diferencial da notícia.

Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também faz bonito na telinha da TV Brasil. Os profissionais produzem o programa Stadium, de segunda a sexta-feira, em duas edições, às 12h30 e às 18h30, além da mesa redonda dominical No Mundo da Bola, às 20h30.

Sempre ao vivo, as tradicionais produções da emissora pública trazem análises e apurações atualizadas. O esporte tem espaço destacado na programação do canal. O telejornal diário Repórter Brasil, às 12h45 e às 19h, também oferece uma ampla cobertura dos principais resultados do dia.

Os profissionais que entram em campo na equipe de esporte da empresa ainda fazem a cobertura das jornadas de diversas modalidades e noticiam os principais resultados em reportagens no site da Agência Brasil.

