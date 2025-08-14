rafael-colombo-depende-de-contrato-para-substituir-daniela-lima

Rafael Colombo surge como principal candidato a assumir a vaga deixada por Daniela Lima no Conexão GloboNews, após a âncora ser demitida do canal de notícias da Globo na semana passada, depois de quase dois anos à frente do programa.

A informação foi divulgada pelo colunista Gabriel Oliveira, do jornal O Dia.

Jornalista foi contratado recentemente

O ex-CNN e ex-Jovem Pan foi contratado pela CBN em fevereiro e também integra o time de repórteres do SP2.

Segundo o colunista, a oficialização na vaga de Daniela Lima ainda depende de questões contratuais, já que atualmente ele mantém vínculo com os dois veículos jornalísticos do Grupo Globo.

A coluna entrou em contato com a assessoria de imprensa da Globo, que informou que ainda não há divulgação sobre a nova formação do Conexão GloboNews.

Rafael Colombo é repórter da Globo SP e âncora da CBN

O nome de Rafael Colombo tem circulado nos bastidores da GloboNews como substituto de Daniela Lima

GloboNews já teria escolhido o substituto de Daniela Lima; saiba quem

Daniela Lima também foi demitida da Globo

Relembre

Foi no último dia 4 de agosto que a Globo confirmou o desligamento de Daniela Lima do seu quadro de funcionários. A jornalista integrava a equipe do Conexão GloboNews desde 2023.

Em comunicado oficial, a emissora informou que a saída da profissional faz parte de um processo de reestruturação interna no canal de notícias:

“Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da GloboNews. A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo.”