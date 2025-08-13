13 de agosto de 2025
TikTok se manifesta sobre o banimento da conta de Hytalo Santos na plataforma
Justiça manda bloquear redes de Hytalo Santos e proíbe contato com menores
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ficam noivos; relembre a história de amor
Juh Vellegas curte férias românticas na Itália ao lado do marido e compartilha fotos da viagem; VEJA
Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta
Yudi Tamashiro revela chamado de jesus e anuncia venda de casa e carro
Crise de 3 anos: entenda a polêmica relação de Fiuk e Fábio Jr.
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”

Rafael defende pênalti e São Paulo garante empate na Libertadores

O São Paulo contou com o brilho do goleiro Rafael para garantir um empate sem gols com o Atlético Nacional (Colômbia), na noite desta terça-feira (12) no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, em jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América.

As equipes voltam a medir forças na próxima terça-feira (19), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Morumbis, para definir quem avança para as quartas de final da competição continental.

A equipe comandada pelo técnico argentino Hernán Crespo teve como destaque o goleiro Rafael, que defendeu cobrança de pênalti de Cardona aos 22 minutos do segundo tempo. O mesmo Cardona falhou em outra penalidade máxima aos 13 da etapa inicial, quando chutou para fora.

Fortaleza empata

Quem também ficou no 0 a 0 pela ida das oitavas da Libertadores na noite desta terça-feira foi o Fortaleza, diante do Vélez Sarsfield (Argentina) no Estádio do Castelão. A definição de quem avança na competição será na próxima terça no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires.

