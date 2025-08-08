Raimundão, primo de Chico Mendes, celebra visita de Lula e relembra apoio a extrativistas

O ativista e líder seringueiro Raimundão Mendes, primo de Chico Mendes e uma das principais lideranças da Resex que leva o mesmo nome, falou sobre a emoção de receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Acre, nesta sexta-feira (8).

Militante histórico do movimento dos trabalhadores da floresta, Raimundão destacou o vínculo de Lula com a causa extrativista e sua presença solidária em momentos marcantes da luta na Amazônia.

“Olha, sinceramente, me faltam até palavras para expressar a emoção que Raimundão está sentindo. E se Raimundão está sentindo essa emoção, os da categoria dele, que são os extrativistas, com certeza também estão sentindo, com a vinda de um companheiro — eu chamo de companheiro porque é um companheiro, o nosso presidente Lula”, afirmou.

O líder relembrou que Lula esteve próximo dos extrativistas mesmo nos períodos mais difíceis, como nos assassinatos de Wilson Pinheiro, em 1980, em Brasiléia, e de Chico Mendes, em 1988, em Xapuri. “Ele nunca faltou com presença para ser solidário e apoiar a luta dos extrativistas”, disse Raimundão.