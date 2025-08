RBTrans define desvios e rotas alternativas durante obras de viaduto na Avenida Ceará

O trecho da Avenida Ceará, entre as ruas Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, em Rio Branco, foi totalmente interditado a partir da noite de terça-feira (5). A medida marca o início de uma nova etapa das obras do Complexo Viário da capital, que inclui a construção de um viaduto. A intervenção foi anunciada na segunda-feira (4), durante coletiva na sede da Secretaria de Estado de Governo (Segov).

A interdição viabiliza o início das escavações de rebaixamento da via, uma fase decisiva do projeto, segundo informou o secretário de Obras Públicas, Ítalo Lopes. Os trabalhos envolvem movimentação intensa de solo e exigem medidas rigorosas de segurança.

O projeto é coordenado pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Obras Públicas (Seop) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, via Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans). Com investimento superior a R$30 milhões, o Complexo Viário é financiado por convênio entre o governo do Acre e o governo federal, via Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). Mais de R$17 milhões são provenientes de emenda parlamentar, e o restante corresponde à contrapartida do Estado.

Para viabilizar a obra, o governo realizou desapropriações estratégicas e implantou o sistema LotesGov, que permite a gestão digital do processo. As desapropriações foram essenciais para a construção das quatro alças de acesso que integram o projeto.

Com a interdição total do trecho da Avenida Ceará, a RBTrans detalhou rotas alternativas para o tráfego. De acordo com o superintendente Clendes Vilas Boas, motoristas que saem do centro em direção aos bairros da parte alta da cidade, como Tancredo Neves, Alto Alegre e Wanderley Dantas, devem descer pela Marechal Deodoro, acessar o Canal da Maternidade e retornar à Avenida Getúlio Vargas.

Já quem segue em direção à Ufac, Fundação Hospitalar, Calafate ou São Francisco deve utilizar a Avenida Brasil e acessar a Getúlio Vargas por uma faixa exclusiva, normalmente usada por ônibus, seguindo em contrafluxo até a Rio Grande do Sul, de onde poderá descer até a Floriano Peixoto e seguir seu trajeto.

As ruas Floriano Peixoto, José de Melo, Marechal Deodoro e José Augusto seguem liberadas e podem ser utilizadas como vias secundárias. A RBTrans também informou alterações temporárias nas linhas de ônibus que circulam pela Avenida Ceará.

Moradores e comerciantes da área interditada terão acesso a uma faixa exclusiva para entrada e saída de veículos, garantindo o funcionamento das atividades locais.

A RBTrans informou que a fiscalização será reforçada em conjunto com o Detran e a Polícia Militar para garantir a segurança e organização no tráfego durante a execução da obra. Clendes Vilas Boas destacou que o órgão manterá diálogo permanente com a população e pediu compreensão quanto aos transtornos temporários.

“Essa é uma obra extraordinária, de uma complexidade enorme. No futuro, vai trazer fluidez, mobilidade e uma estética nova para a cidade. Estamos todos juntos nessa, e contamos com a paciência da população”, afirmou.