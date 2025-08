RBTrans detalha mudanças no trânsito com bloqueio total da Ceará para obras do viaduto

Com a interdição total do trecho entre as ruas Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, na Avenida Ceará, em Rio Branco, o superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), Clendes Vilas Boas, detalhou, nesta segunda-feira (4), as mudanças no tráfego e reforçou a importância da obra do Complexo Viário.

“Todo mundo que circula pela Avenida Ceará nesse trecho entre a Marechal Deodoro e a Floriano Peixoto já sabe que, a partir de hoje à noite, não vai mais passar por aqui. É uma intervenção necessária, uma obra complexa que vai trazer muitos benefícios no futuro”, afirmou Clendes.

Segundo ele, os motoristas que saem do Centro em direção aos bairros da parte alta da cidade — como Tancredo Neves, Alto Alegre e Wanderley Dantas — deverão usar rotas alternativas.

“Quem vem do Centro e vai para a parte alta, ele desce da Getúlio Vargas pela Marechal Deodoro, pega o Canal da Maternidade e sai lá na Getúlio de novo, pra seguir seu fluxo”, explicou.

Já quem se desloca para a Ufac, São Francisco, Calafate ou Fundação Hospitalar deverá seguir um trajeto diferente.

“Esses motoristas devem subir pela Avenida Brasil e acessar a Getúlio Vargas em contrafluxo, numa faixa exclusiva para ônibus. Depois, descem pela Rio Grande do Sul, pegam a Floriano Peixoto e seguem normalmente”, completou.

Clendes também destacou que a fiscalização será intensificada para garantir segurança e organização no trânsito durante o período de obras.

“Essa obra exige um acompanhamento forte da RBTrans, do Detran e da Polícia Militar. Estamos todos juntos nessa, porque sabemos da importância disso para o futuro da cidade”, afirmou.

O superintendente pediu ainda a colaboração da população.

“A gente sabe que obra causa transtorno, mas é preciso paciência. Isso aqui é uma obra extraordinária, de uma complexidade enorme. No futuro, vai trazer fluidez, mobilidade e uma estética nova para a cidade”, disse.

Ele finalizou afirmando que a RBTrans manterá diálogo aberto com a sociedade. “Estamos à disposição da população o tempo todo. Não arredamos da responsabilidade de encarar esse desafio. O sucesso disso tudo vai ser quando as obras forem concluídas e o trânsito voltar a fluir com mais qualidade. Todo mundo vai ganhar com isso”.

Veja o vídeo: