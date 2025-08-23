Recado de Bolsonaro é exibido durante ato de filiação de Bittar ao PL

A cerimônia de filiação do senador Márcio Bittar ao Partido Liberal (PL), realizada nesta sexta-feira (22) no auditório da Uninorte, em Rio Branco, foi marcada por muitos depoimentos, tanto presenciais como em video.

Antes da assinatura da ficha partidária, um vídeo exibido no telão reuniu momentos de Bittar ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro durante sua visita ao Acre, intercalados com momentos de interação entre os dois.

Nas imagens, Bolsonaro enalteceu a representatividade do senador, afirmando que um parlamentar eleito pelo Acre com 200 mil votos tem o mesmo peso que um eleito em São Paulo com 10 milhões. Segundo ele, o país precisa de políticos que transmitam esperança, paz, democracia e liberdade. O ex-presidente também agradeceu ao povo acreano pela recepção calorosa em sua visita ao estado, ocasião em que celebrou seu aniversário e o de Michelle Bolsonaro junto da população. Para ele, foram dias marcantes, “uma grande festa da democracia”, que ficaram gravados em sua memória e coração.

O vídeo também trouxe uma fala de Bittar lembrando sua atuação como relator da PEC da Anistia, que buscava beneficiar não apenas os presos dos atos de 8 de janeiro, mas também casos relacionados à eleição de 2022. Nesse contexto, ele revelou áudios enviados por Bolsonaro em que o ex-presidente demonstrava preocupação de que seu nome estivesse incluído na proposta. Em um deles, Bolsonaro pediu que, se sua presença na PEC fosse atrapalhar a tramitação, seu nome fosse retirado. Em outro, reforçou que não queria ser beneficiado, pois o mais importante era proteger aqueles que corriam o risco de penas duras, chegando a até 17 anos de prisão. Para Bittar, os áudios simbolizam um gesto de desprendimento e lealdade de Bolsonaro, algo que ele disse guardar “para o resto da vida”.

O material também incluiu referências bíblicas sobre amizade, reforçando o tom afetivo. A exibição foi o último ato antes da filiação oficial, em um momento que uniu emoção, memória e simbolismo.

Veja o vídeo: