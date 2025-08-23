22/08/2025
Recado de Bolsonaro é exibido durante ato de filiação de Bittar ao PL

Nas imagens, ex-presidente enalteceu a representatividade do senador

A cerimônia de filiação do senador Márcio Bittar ao Partido Liberal (PL), realizada nesta sexta-feira (22) no auditório da Uninorte, em Rio Branco, foi marcada por muitos depoimentos, tanto presenciais como em video.

Recado de Bolsonaro é exibido durante ato de filiação de Bittar ao PL. Foto: Reprodução

Antes da assinatura da ficha partidária, um vídeo exibido no telão reuniu momentos de Bittar ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro durante sua visita ao Acre, intercalados com momentos de interação entre os dois.

Nas imagens, Bolsonaro enalteceu a representatividade do senador, afirmando que um parlamentar eleito pelo Acre com 200 mil votos tem o mesmo peso que um eleito em São Paulo com 10 milhões. Segundo ele, o país precisa de políticos que transmitam esperança, paz, democracia e liberdade. O ex-presidente também agradeceu ao povo acreano pela recepção calorosa em sua visita ao estado, ocasião em que celebrou seu aniversário e o de Michelle Bolsonaro junto da população. Para ele, foram dias marcantes, “uma grande festa da democracia”, que ficaram gravados em sua memória e coração.

O vídeo também trouxe uma fala de Bittar lembrando sua atuação como relator da PEC da Anistia, que buscava beneficiar não apenas os presos dos atos de 8 de janeiro, mas também casos relacionados à eleição de 2022. Nesse contexto, ele revelou áudios enviados por Bolsonaro em que o ex-presidente demonstrava preocupação de que seu nome estivesse incluído na proposta. Em um deles, Bolsonaro pediu que, se sua presença na PEC fosse atrapalhar a tramitação, seu nome fosse retirado. Em outro, reforçou que não queria ser beneficiado, pois o mais importante era proteger aqueles que corriam o risco de penas duras, chegando a até 17 anos de prisão. Para Bittar, os áudios simbolizam um gesto de desprendimento e lealdade de Bolsonaro, algo que ele disse guardar “para o resto da vida”.

O material também incluiu referências bíblicas sobre amizade, reforçando o tom afetivo. A exibição foi o último ato antes da filiação oficial, em um momento que uniu emoção, memória e simbolismo.

Veja o vídeo:

