25/08/2025
Receita Federal empossa novos servidores em cerimônia no Acre

Empossados vão atuar no fortalecimento da administração tributária

Na última sexta-feira (22), a cidade de Rio Branco foi palco da cerimônia que oficializou a posse de novos servidores da Receita Federal do Brasil. O evento marcou a entrada de Analistas-Tributários e Auditores-Fiscais que passam a reforçar o quadro de profissionais da instituição.

Empossados vão atuar no fortalecimento da administração tributária

O momento foi acompanhado com entusiasmo pelo Sindireceita, que destacou a importância do ingresso desses servidores para a administração tributária e aduaneira do país.

A entidade ressaltou ainda que a atuação dos empossados será essencial para fortalecer o trabalho de combate à sonegação, garantir justiça fiscal e contribuir para o desenvolvimento nacional.

Em nota, o sindicato desejou sucesso aos novos integrantes nessa nova etapa da vida profissional.

