Recordista sexual diz negar transa com jogadores famosos: “Não curto”

A britânica Bonnie Blue, de 26 anos, ficou conhecida ao ser tema de um documentário controverso no qual mostra bastidores do dia em que fez sexo com 1.057 homens em 12h. Depois da “façanha”, ela disse receber várias mensagens de jogadores da Premier League (campeonato de futebol britânico), de políticos e até de cantores famosos — que ignora.

“Minha caixa de entrada está sempre cheia. Recebo mensagens de grandes celebridades o tempo todo. Muitos jogadores de futebol e estrelas pop entram em contato comigo. Talvez eu também tenha tido contato com políticos, mas não saberia porque não consegui citar o nome de nenhum deles”, revelou, ao tabloide Daily Star Sunday.

Bonnie Blue

O motivo, segundo ela, é não curtir celebridades, em geral. “As celebs me mandam mensagens porque acham que vou me ajoelhar para elas só porque são famosas. Não fiz sexo com nenhuma delas”, garantiu a estrela pornô de 26 anos.

A jovem recordou ainda experiências desagradáveis que teve. “Alguns cantores famosos me disseram que queriam me encontrar para uma oportunidade nas redes sociais, então eu os conheci. Mas quando eu apareci, eles me pediram para ir para os fundos do estúdio para fazer sexo. Isso não é algo que eu curta.”

Por fim, ela desabafou alegando que prefere se relacionar com seus fãs, pois a tratam melhor.