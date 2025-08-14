Recurso destinado por senador Alan Rick garante realização do Festival Estadual da Canção

A realização do Festival Estadual da Canção está sendo custeada por emenda parlamentar do senador Alan Rick destinada à Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM). Os candidatos poderão se inscrever nas categorias Ensino Médio, Universitário ou Gospel até o dia 26 de agosto.

O festival terá etapas classificatórias em Rio Branco, Brasiléia e Cruzeiro do Sul, oportunizando a participação de vozes de todos os municípios do acreanos. Os vencedores das classificatórias receberão prêmios de até R$ 5 mil e garantirão vaga na grande final, em Rio Branco, onde o primeiro lugar de cada categoria receberá R$ 10 mil.

Podem participar estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas, acadêmicos de instituições de ensino superior do Acre ou de cidades fronteiriças – desde que residam no estado – e integrantes da comunidade gospel com vínculo em instituições religiosas acreanas.

Para o senador Alan Rick, o festival é uma oportunidade de revelar e valorizar os talentos acreanos.

“Esse festival é mais do que uma disputa de música, é uma oportunidade para novos talentos mostrarem seu trabalho, conquistarem espaço e concorrerem a uma premiação em dinheiro. Nossos jovens têm sonhos e, quem sabe, essa iniciativa possa reacender a esperança de alguém que já nem acreditava mais que poderia brilhar na música. Por tudo isso, fico muito feliz em ver nossa emenda destinada à FEM sendo executada e tornando o nosso desejo de realizar este festival uma realidade”, disse.

O regulamento de cada categoria, o formulário de inscrição e todos os detalhes estão disponíveis no site da FEM: www.femcultura.ac.gov.br.