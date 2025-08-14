14/08/2025
Universo POP
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo
Zé Felipe é visto beijando influenciadora em festa; saiba quem é Victória Miranda
Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite
Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão
Pamela Anderson revela como foi trabalhar com Liam Neeson

Recurso destinado por senador Alan Rick garante realização do Festival Estadual da Canção

Inscrições até 26 de agosto. Etapas classificatórias serão realizadas em Rio Branco, Brasiléia e Cruzeiro do Sul

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A realização do Festival Estadual da Canção está sendo custeada por emenda parlamentar do senador Alan Rick destinada à Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM). Os candidatos poderão se inscrever nas categorias Ensino Médio, Universitário ou Gospel até o dia 26 de agosto.

O festival terá etapas classificatórias em Rio Branco, Brasiléia e Cruzeiro do Sul, oportunizando a participação de vozes de todos os municípios do acreanos. Os vencedores das classificatórias receberão prêmios de até R$ 5 mil e garantirão vaga na grande final, em Rio Branco, onde o primeiro lugar de cada categoria receberá R$ 10 mil.

Podem participar estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas, acadêmicos de instituições de ensino superior do Acre ou de cidades fronteiriças – desde que residam no estado – e integrantes da comunidade gospel com vínculo em instituições religiosas acreanas.

Para o senador Alan Rick, o festival é uma oportunidade de revelar e valorizar os talentos acreanos.

“Esse festival é mais do que uma disputa de música, é uma oportunidade para novos talentos mostrarem seu trabalho, conquistarem espaço e concorrerem a uma premiação em dinheiro. Nossos jovens têm sonhos e, quem sabe, essa iniciativa possa reacender a esperança de alguém que já nem acreditava mais que poderia brilhar na música. Por tudo isso, fico muito feliz em ver nossa emenda destinada à FEM sendo executada e tornando o nosso desejo de realizar este festival uma realidade”, disse.

O regulamento de cada categoria, o formulário de inscrição e todos os detalhes estão disponíveis no site da FEM: www.femcultura.ac.gov.br.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.