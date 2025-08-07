7 de agosto de 2025
Rede de empreendedorismo materno do Acre promove exposição Dia dos Pais no Via Verde Shopping

A exposição será realizada no corredor E do Via Verde Shopping, em frente às Lojas Marisa, com entrada gratuita

A Rede de Empreendedorismo Materno do Acre – Compre de uma Mamãe realiza, nos dias 8, 9 e 10 de agosto, a Exposição Especial Dia dos Pais no Via Verde Shopping, reunindo empreendedoras acreanas em um evento que valoriza a produção local e oferece opções criativas e de qualidade para presentear nesta data especial.

Exposição Dia dos Pais ocorrerá no Via Verde Shopping/Foto: Reprodução

A iniciativa contará com a participação de marcas dos segmentos de artesanato, moda e acessórios, produtos naturais, perfumaria e muito mais, fortalecendo o comércio regional e gerando oportunidades para pequenos negócios.

A fundadora da rede, Edmirk Herculano, destaca que além de incentivar o consumo consciente, o evento reforça o papel das mulheres empreendedoras na economia acreana. “Essa é uma oportunidade para o público conhecer produtos exclusivos, feitos com dedicação, e apoiar quem produz no nosso estado”, afirma.

A exposição será realizada no corredor E do Via Verde Shopping, em frente às Lojas Marisa, com entrada gratuita.

