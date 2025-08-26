Redes sociais reagem à goleada histórica do Flamengo contra o Vitória

Em encerramento da rodada do Brasileirão, o Flamengo ganhou do Vitória por 8 x 0 e manteve vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Com a partida realizada nesta segunda-feira (25/8), o Rubro-Negro ainda alcançou o feito de ter aplicado a maior goleada da história do campeonato na era dos pontos corridos.

Após a goleada, a redes sociais foram a loucura e reagiram com memes e piadas. O Flamengo não ficou para trás e também publicou. Confira a reação da Web a goleada do Rubro-Negro contra o Vitória:

O ADM POSTANDO TODOS OS GOLS DO JOGO DE HOJE.#FLAxVIT pic.twitter.com/0AMNqYwa6V — Flamengo (@Flamengo) August 26, 2025

