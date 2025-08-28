Reels com senha acende alerta para usuários do Instagram: entenda

O Instagram começou a testar, no Brasil, um recurso que permite publicar vídeos acessíveis apenas com senha. A estreia da ferramenta aconteceu nessa terça-feira (19/8), com a cantora Ludmilla, e segue disponível apenas para artistas e criadores convidados pela Meta. A ideia inicial é oferecer um espaço para lançamentos de conteúdo exclusivo, mas o anúncio da medida gerou preocupações sobre possíveis usos indevidos.

Um dos motivos é que o lançamento do recurso acontece em meio a uma onda de denúncias sobre exploração de menores nas redes sociais, o que acendeu o alerta entre usuários.

Em comentários publicados nas redes sociais, muitos levantaram hipóteses de uso indevido. “Mecanismo para faturar, vender conteúdo sexual. Também para disseminar o mundo das trevas”, escreveu um internauta. “Felca vai ter mais trabalho”, disse outro, em referência ao youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido por denunciar casos de adultização on-line.

Para o advogado e especialista em direito digital Lucas Karam, a iniciativa pode facilitar o compartilhamento de vídeos pornográficos e golpes, caso seja disponibilizada para toda a base de usuários da plataforma. “Diante da ampla divulgação do Reels com senha, é possível a realização de conteúdos ilegais através de senhas, como golpes ou tentativas de conteúdo de nudez”, avalia.

Por outro lado, se continuar restrita apenas a artistas e criadores convidados, a funcionalidade deve tornar a navegação mais segura. “Restringir a funcionalidade para contas de celebridades, artistas, contas validadas com aquele selo de verificação, pode ser um bom caminho, pois evita que criminosos a utilizem para aplicar golpes”, explica Karam.

Rodrigo Fragola, especialista em crimes cibernéticos, lembra que a novidade se assemelha a outros recursos de acesso restrito já presentes em diferentes plataformas, como grupos privados. “As contas e recursos monetizados costumam ter um maior rigor em relação a sua política de conteúdo”, esclaresce.

Procurada pelo Metrópoles, a Meta confirmou que a ferramenta está em fase de teste, disponível apenas para artistas ou criadores convidados, não para o público geral. “Não há previsão de lançamento mais amplo nem informações adicionais a serem compartilhadas no momento”, acrescentou a empresa.

Medidas de segurança no Instagram

O lançamento ocorre em meio ao debate sobre exploração de menores na internet, em alta após denúncias feitas pelo youtuber Felca. Depois da repercussão, o influenciador Hytalo Santos foi preso e o Congresso Nacional discute novas medidas de proteção.

O perfil do criador no Instagram está suspenso desde oito de agosto. A Meta remove conteúdos de exploração e nudez infantil, ferramentas que são apontadas como positivas pelos especialistas em segurança digital.

“Caso esse algoritmo encontre algum conteúdo que seja ilícito ou incompatível com a sua plataforma, automaticamente ele pode retirar aquele conteúdo”, mostra Karam. “Ele [o Instagram] dispõe de ferramentas de denúncia, quando provocado pode fazer fiscalizações e sanções caso o conteúdo esteja fora da política. Além disso, existe o recurso de moderação por inteligência artificial e, em alguns casos, feita por pessoas (geralmente após uma denúncia)”, completa Fragola.

Em fevereiro, o Instagram já havia ampliado medidas de segurança, com as restrições para adolescentes de 13 a 17 anos no Brasil, incluindo perfis privados por padrão, bloqueio de mensagens de desconhecidos e limitação de conteúdos sensíveis. A empresa também lançou novas ferramentas de supervisão parental e sistemas mais rígidos de verificação de idade.