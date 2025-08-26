26/08/2025
Região do DF ficará seis horas sem energia nesta terça. Saiba qual

Atenção moradores e comerciantes do Arapoanga! Nesta terça-feira (26/8), o fornecimento de energia elétrica será interrompido na região administrativa, das 10h às 16h.

De acordo com a Neoenergia Brasília, a suspensão temporária do fornecimento é para a realização segura de serviços de modernização e melhorias na rede elétrica.

Além disso, a companhia ressaltou que o desligamento é necessário para garantir a segurança dos operários que irão trabalhar na manutenção. Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, podem ocorrer interrupções no fornecimento de energia em outras regiões, sem comunicação prévia. Nesses casos, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 0155, desde que utilizem aparelho adaptado.

