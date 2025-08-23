Região do DF ganha linha expressa com destino ao Plano Piloto

A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF) anunciou uma nova linha expressa para a região do Paranoá. Os passageiros agora terão uma opção de deslocamento direto entre a Rodoviária do Plano Piloto e o Terminal do Paranoá.
A nova linha expressa será a 2201. Ela irá sair do Terminal do Paranoá, passando pela Avenida Central, indo direto para o coração de Brasília, via Ponte JK, sem paradas intermediárias.
Leia também
-
Vai de Graça amplia horários em quatro regiões do DF. Veja quais
-
Semob-DF anuncia novas linhas e mudança em itinerários de ônibus. Veja
-
Semob lança app gratuito para acompanhamento em tempo real dos ônibus
Ao todo serão 14 viagens disponibilizadas, sendo sete em cada sentido. Veja os horários:
- Estação Paranoá: 5h30, 6h, 6h20, 6h40, 7h, 7h30 e 18h;
- Rodoviária do Plano Piloto: 6h30, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30 e 19h.
Os ônibus da linha funcionarão de segunda a sexta-feira, com a tarifa estabelecida em R$ 3,80, já iniciando os trabalhos nesta segunda-feira (25/8).
Além disso, o serviço será operado por ônibus do tipo Padron BRT (Pioneira), com piso baixo e ar-condicionado.