23/08/2025
Região do DF ganha linha expressa com destino ao Plano Piloto

regiao-do-df-ganha-linha-expressa-com-destino-ao-plano-piloto

A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF) anunciou uma nova linha expressa para a região do Paranoá. Os passageiros agora terão uma opção de deslocamento direto entre a Rodoviária do Plano Piloto e o Terminal do Paranoá.

A nova linha expressa será a 2201. Ela irá sair do Terminal do Paranoá, passando pela Avenida Central, indo direto para o coração de Brasília, via Ponte JK, sem paradas intermediárias.

Ao todo serão 14 viagens disponibilizadas, sendo sete em cada sentido. Veja os horários:

  • Estação Paranoá: 5h30, 6h, 6h20, 6h40, 7h, 7h30 e 18h;
  • Rodoviária do Plano Piloto: 6h30, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30 e 19h.

Os ônibus da linha funcionarão de segunda a sexta-feira, com a tarifa estabelecida em R$ 3,80, já iniciando os trabalhos nesta segunda-feira (25/8).

Além disso, o serviço será operado por ônibus do tipo Padron BRT (Pioneira), com piso baixo e ar-condicionado.

