Regional do Alto Acre recebe visita técnica para fortalecer fluxos de atendimento em saúde

Nos dias 27 e 28 de agosto, o Hospital Regional do Alto Acre sediou as reuniões da visita técnica da RENAVEH (Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar) em parceria com o NHE (Núcleo Hospitalar de Epidemiologia). O encontro contou com a presença de profissionais da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e demais representantes da rede pública de saúde.

Durante as reuniões, foram discutidos e pactuados os fluxos de atendimento que envolvem a assistência hospitalar e a vigilância em saúde, com o objetivo de fortalecer a rede na região e garantir mais qualidade no cuidado prestado à população.

Entre as principais pautas, esteve em destaque a prevenção do sarampo, tema considerado prioritário diante da importância de reforçar estratégias de imunização e vigilância epidemiológica na região de fronteira.

De acordo com a equipe técnica, a iniciativa busca alinhar protocolos, otimizar processos e oferecer um atendimento mais resolutivo, reduzindo falhas e melhorando a resposta do sistema de saúde frente às demandas da comunidade.

A ação integra o esforço contínuo do SUS no Acre para promover maior integração entre os serviços de saúde, assegurando que a população do Alto Acre tenha acesso a um atendimento humanizado, ágil e eficiente.

A visita técnica representa mais um passo na consolidação de políticas públicas voltadas à saúde coletiva, reforçando o compromisso com a qualidade de vida e bem-estar da população acreana.