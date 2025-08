reinier-se-despede-do-real-madrid-rumo-ao-galo,-diz-jornal-espanhol

A despedida de Reinier no Real Madrid está perto de acontecer. Segundo o jornal espanhol Marca, o atacante estaria com o acordo já encaminhado para ser o novo reforço do Atlético-MG. O jogador natural de Brasília voltou ao time espanhol em julho após 10 meses de empréstimo ao Granada.

Em junho, o Galo havia dado os primeiros indícios de interesse por Reinier, que sinalizou positivamente a vontade de retornar ao Brasil. Desde que chegou ao Real, em 2019, o jogador foi emprestado para quatro equipes, mesmo esquema tentado pelo time mineiro para ter o jogador.

No entanto, o clube espanhol requisitou que fosse pago pela ida de Reinier ao Galo. As negociações retornaram no final de julho e o Atlético-MG aceitou realizar a compra do jogador, com vínculo de 4,5 anos.