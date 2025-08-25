25/08/2025
Universo POP
Após trair mulher por R$ 1 mil no show de Nattan, homem pede desculpa e entrega dinheiro à ex
Irmã de ex-BBB Davi Brito, Raquel Brito, presta depoimento em investigação por publicidade enganosa
Murilo Huff oficializa noivado com Gabriela Versiani
Maria Bethânia põe fim a casamento com estilista Gilda Midani após oito anos
Vídeo mostra prisão de homem acusado de ameaçar youtuber Felca
A Fazenda 17: ex-jogador campeão do mundo e influenciador digital são confirmados
Ignorada? Saiba o que rolou com Virginia e Ana Castela no mesmo camarote
Dado Dolabella tem histórico de violência contra mulheres exposto; confira
Proposta de Nattan em show termina em separação de casal
Nicole Bahls se confunde com regras da ‘Dança dos Famosos’ e arranca risadas de Huck

Repórter da Record entra em trabalho de parto ao vivo

A jornalista precisou interromper a transmissão para comunicar a novidade

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A repórter Maryanne Barros surpreendeu colegas e telespectadores do Bahia no Ar, telejornal da Record Bahia, na manhã desta segunda-feira (25). Durante uma entrada ao vivo, ela anunciou que estava entrando em trabalho de parto enquanto fazia sua entrada na atração.

Repórter Maryanne Barros e apresentadora Jéssica Smetak; equipe do Bahia no Ar, telejornal da Record Bahia. Foto: Reprodução

A jornalista precisou interromper a transmissão para comunicar a novidade. Com calma, ela se despediu dos telespectadores. E a apresentadora Jéssica Smetak não escondeu o choque com o momento inusitado.

“Deixa eu me despedir um pouquinho do pessoal porque a gente vai se encontrar somente no ano que vem, que neste exato momento eu estou em trabalho de parto”, contou.

Em seguida, acrescentou: “Eu entrego para você [Jéssica] e vou correndo para o hospital para poder ganhar minha pequena que está querendo chegar”, declarou a repórter, que encara sua segunda gestação.

No estúdio, a âncora Jéssica Smetak se emocionou com a colega e enviou boas energias. “Que legal. Que mulher arretada, gente. Maryanne, eu tô emocionada. Saúde para você e para sua família. Filho é uma bênção”.

A apresentadora reconheceu o esforço da repórter em segurar a entrada ao vivo, mesmo sentido as contrações.

“É o segundo filho de Maryanne, a gente vai sentindo as contrações e chega a hora que tem que correr mesmo! Vá e mande notícias pra gente”, afirmou.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.