Repórter da Record entra em trabalho de parto ao vivo

A repórter Maryanne Barros surpreendeu colegas e telespectadores do Bahia no Ar, telejornal da Record Bahia, na manhã desta segunda-feira (25). Durante uma entrada ao vivo, ela anunciou que estava entrando em trabalho de parto enquanto fazia sua entrada na atração.
A jornalista precisou interromper a transmissão para comunicar a novidade. Com calma, ela se despediu dos telespectadores. E a apresentadora Jéssica Smetak não escondeu o choque com o momento inusitado.
“Deixa eu me despedir um pouquinho do pessoal porque a gente vai se encontrar somente no ano que vem, que neste exato momento eu estou em trabalho de parto”, contou.
Em seguida, acrescentou: “Eu entrego para você [Jéssica] e vou correndo para o hospital para poder ganhar minha pequena que está querendo chegar”, declarou a repórter, que encara sua segunda gestação.
No estúdio, a âncora Jéssica Smetak se emocionou com a colega e enviou boas energias. “Que legal. Que mulher arretada, gente. Maryanne, eu tô emocionada. Saúde para você e para sua família. Filho é uma bênção”.
A apresentadora reconheceu o esforço da repórter em segurar a entrada ao vivo, mesmo sentido as contrações.
“É o segundo filho de Maryanne, a gente vai sentindo as contrações e chega a hora que tem que correr mesmo! Vá e mande notícias pra gente”, afirmou.
Veja o vídeo: