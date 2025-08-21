22/08/2025
Repórter que sofreu acidente na BR-364 recebe alta da UTI, mas segue internado por tempo indeterminado

O repórter Otávio Damasceno, de 35 anos, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quinta-feira (21), uma semana após um grave acidente de trânsito. A colisão ocorreu na BR-364, no município de Bujari, e o jornalista foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde dará continuidade ao seu tratamento médico em um leito de enfermaria.

O jornalista teve uma leve melhora mas segue internado na UTI/Foto: Reprodução

O acidente aconteceu na tarde da última segunda-feira (11), quando Otávio colidiu na traseira de um ônibus escolar. A batida foi registrada nas proximidades de um posto de combustíveis, no trecho da rodovia que fica a cerca de 22 km de Rio Branco. O repórter foi socorrido e encaminhado em estado grave para a UTI, onde permaneceu sob cuidados intensivos antes de sua melhora.

A família de Otávio confirmou a sua transferência e agradeceu o apoio e as mensagens de solidariedade recebidas.

