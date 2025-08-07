Representante brasileiro: Alisson é indicado ao prêmio de melhor goleiro do mundo

O goleiro da Seleção Brasileira e do Liverpool, Alisson, está novamente na disputa pelo Troféu Yashin, prêmio da revista France Football para o melhor goleiro do mundo. O brasileiro já conquistou a honraria em 2019, ano em que venceu a Champions League com o time inglês.
Ao todo, 10 goleiros foram indicados ao prêmio. A cerimônia de entrega da Bola de Ouro, que também revelará o vencedor do troféu para a melhor goleira e o melhor jogador do mundo, será realizada em 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.
Lista de indicados ao Troféu Yashin
- Alisson (Liverpool)
- Bounou (Al Hilal)
- Chevalier (Lille)
- Courtois (Real Madrid)
- Donnarumma (PSG)
- Emiliano Martínez (Aston Villa)
- Oblak (Atlético de Madrid)
- Raya (Arsenal)
- Seels (Nottingham Forest)
- Sommer (Inter de Milão)
Fonte: Redação
Redigido por Contilnet.