Representante brasileiro: Alisson é indicado ao prêmio de melhor goleiro do mundo

O goleiro da Seleção Brasileira e do Liverpool, Alisson, está novamente na disputa pelo Troféu Yashin, prêmio da revista France Football para o melhor goleiro do mundo. O brasileiro já conquistou a honraria em 2019, ano em que venceu a Champions League com o time inglês.

Ao todo, 10 goleiros foram indicados ao prêmio. A cerimônia de entrega da Bola de Ouro, que também revelará o vencedor do troféu para a melhor goleira e o melhor jogador do mundo, será realizada em 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Lista de indicados ao Troféu Yashin

Alisson (Liverpool)

(Liverpool) Bounou (Al Hilal)

(Al Hilal) Chevalier (Lille)

(Lille) Courtois (Real Madrid)

(Real Madrid) Donnarumma (PSG)

(PSG) Emiliano Martínez (Aston Villa)

(Aston Villa) Oblak (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Raya (Arsenal)

(Arsenal) Seels (Nottingham Forest)

(Nottingham Forest) Sommer (Inter de Milão)

Fonte: Redação

Redigido por Contilnet.