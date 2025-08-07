8 de agosto de 2025
Universo POP
Família se pronuncia sobre morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos; leia!
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento

Representante brasileiro: Alisson é indicado ao prêmio de melhor goleiro do mundo

O goleiro do Liverpool está entre os 10 concorrentes ao Troféu Yashin, que será entregue no dia 22 de setembro, em Paris

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O goleiro da Seleção Brasileira e do Liverpool, Alisson, está novamente na disputa pelo Troféu Yashin, prêmio da revista France Football para o melhor goleiro do mundo. O brasileiro já conquistou a honraria em 2019, ano em que venceu a Champions League com o time inglês.

Ao todo, 10 goleiros foram indicados ao prêmio. A cerimônia de entrega da Bola de Ouro, que também revelará o vencedor do troféu para a melhor goleira e o melhor jogador do mundo, será realizada em 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Thomas Tang/Eurasia Sport Images/Getty Images

Lista de indicados ao Troféu Yashin

  • Alisson (Liverpool)
  • Bounou (Al Hilal)
  • Chevalier (Lille)
  • Courtois (Real Madrid)
  • Donnarumma (PSG)
  • Emiliano Martínez (Aston Villa)
  • Oblak (Atlético de Madrid)
  • Raya (Arsenal)
  • Seels (Nottingham Forest)
  • Sommer (Inter de Milão)

Fonte: Redação

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.