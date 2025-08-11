12 de agosto de 2025
Representante do Brasil: Paulo PSK1 viaja para mundial de Esports na Arábia Saudita

Agora como Team Manager, o amapaense vai liderar a equipe da Team Liquid de CrossFire na Esports World Cup (EWC)

O amapaense Paulo PSK1 está em Ríade, na Arábia Saudita, para o mundial de jogos eletrônicos, a Esports World Cup (EWC). Ele atua como Team Manager da equipe de CrossFire da Team Liquid, que garantiu sua vaga após ser vice-campeã da CrossFire Brazil League 2025.

As partidas de CrossFire começam em 18 de agosto e vão até o dia 21. PSK1 expressou sua felicidade e ansiedade para o campeonato: “Estamos muito felizes e muito ansiosos para a EWC, está sendo uma experiência única. A expectativa é sempre a melhor. Sabemos que a China é a região favorita, mas também sabemos que o Brasil já ganhou vários títulos deles”.

Amapaense Paulo PSK1, Team Manager de Crossfire da Team Liquid. — Foto: Redes sociais

Transição para a nova função

PSK1 assumiu a função de Team Manager em 2022, após se aposentar como jogador. Ele começou gerenciando a equipe de Fortnite e, depois, de Valorant, função que mantém até hoje junto com o CrossFire. Como gerente, o amapaense já conquistou três títulos, incluindo o Game Changers de Valorant.

Como team manager o amapaense já venceu três títulos — Foto: Redes sociais

Como jogador, Paulo PSK1 já havia se consagrado no cenário de esports ao vencer o campeonato mundial de Rainbow Six Pro League com a Team Liquid em 2018, além de ser bicampeão brasileiro de Rainbow Six. Ele iniciou sua trajetória no mundo dos games com apenas 15 anos, em torneios de Counter-Strike 1.6.

Amapaense iniciou sua trajetória nos esports com 15 anos — Foto: Redes Sociais

Fonte: Ge

Redigido por Contilnet.

