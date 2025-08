“Representatividade está cada vez mais forte nas artes”, diz Ivson Rainero, ator de “Pablo e Luisão”

O ator nordestino Ivson Rainero atravessa um momento bastante desafiador da carreira, esforçando-se para se dedicar a vários trabalhos na televisão e no cinema.

Após trabalhar em “No Rancho Fundo”, como o garçom “Sivuplê”, gravou participação na novela “Vale Tudo” e na série “Pablo e Luisão”.

Agora, Ivson atua em dois novos longas- metragens.

Dará vida ao personagem Mauro em “O Roubo do Cão” (Globoplay), dirigido por Bruno Garotti e ao personagem Robson em “As Aventuras de Toin”, dirigido por Crysthian Lopes, rodado em Petrolina.

“Recebi um convite da Carolina Martins, produtora de elenco da Globo. Ela tinha visto a participação em ‘Vale Tudo’ e achou que eu poderia fazer bem o personagem. É aquela coisa de que trabalho vai chamando trabalho”, comemora Ivson.

Já para o filme em Pernambuco, na cidade de Petrolina, achou que poderia não entrar no projeto por estar no Rio.

“Soube através de uma amiga sobre a realização do filme e ela sugeriu que eu enviasse material. Confesso que mandei sem muitas esperanças, pelo fato de estar em outro estado, mas quando veio a aprovação, aí tudo foi só alegria”, comemora o ator.

Ivson tem vasta carreira no teatro e no audiovisual. Já foi premiado duas vezes como melhor ator por seu trabalho no curta-metragem “Um Brinde”, de João Vigo.

O ator nasceu no Rio Grande do Norte, mas começou a dar os primeiros passos na arte do teatro, na Paraíba. Ele não esconde sua satisfação ao fato de atores nordestinos estarem cada vez mais ganhando espaço nas telas.

“Apesar de atualmente morar no Rio de Janeiro, ainda mantenho muito viva e com muito orgulho, minha relação com o Nordeste. Tanto que sempre alimentei e continuo alimentando essa vontade de participar de mais coisas por aqui.

Eu acho que a representatividade está cada vez mais forte nas artes. O Brasil é um país imenso, com muitas caras e muitas vozes. E esse quebra-cabeça de gente tá sempre com as peças misturadas, ou seja, todos nós, independentemente do lugar em que moremos, estamos sempre rodeados de pessoas que vieram das mais diversas partes do país. Então, acredito muito que as grandes produções têm que também representar isso, apostando em atores de origens diversas e dando, de fato, a cara do Brasil nas telas”, conclui.