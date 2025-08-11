12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Reunião de astros: Demi Lovato canta com Jonas Brothers e empolga fãs

A cantora se apresentou com o trio na estreia da nova turnê, revivendo a parceria de Camp Rock e reacendendo rumores sobre uma possível continuação do filme

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

No último domingo (10/8), a cantora Demi Lovato surpreendeu os fãs ao se juntar aos Jonas Brothers no palco da turnê Jonas 20 – Greetings From Your Hometown, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O encontro gerou uma onda de nostalgia, com os artistas cantando juntos os sucessos “This Is Me” e “Wouldn’t Change a Thing”, da franquia Camp Rock.

A apresentação reacendeu a esperança dos fãs por um possível Camp Rock 3, uma vez que a parceria entre eles nos anos 2000 foi um dos maiores fenômenos do Disney Channel. A conexão entre Demi Lovato e Joe Jonas sempre foi um ponto alto, pois, além da química nos filmes, os dois viveram um breve romance em 2010.

Demi Lovato surpreende fãs ao cantar com Jonas Brothers Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Fonte: Correio 24 Horas

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.