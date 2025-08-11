Reunião de astros: Demi Lovato canta com Jonas Brothers e empolga fãs

No último domingo (10/8), a cantora Demi Lovato surpreendeu os fãs ao se juntar aos Jonas Brothers no palco da turnê Jonas 20 – Greetings From Your Hometown, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O encontro gerou uma onda de nostalgia, com os artistas cantando juntos os sucessos “This Is Me” e “Wouldn’t Change a Thing”, da franquia Camp Rock.

A apresentação reacendeu a esperança dos fãs por um possível Camp Rock 3, uma vez que a parceria entre eles nos anos 2000 foi um dos maiores fenômenos do Disney Channel. A conexão entre Demi Lovato e Joe Jonas sempre foi um ponto alto, pois, além da química nos filmes, os dois viveram um breve romance em 2010.

Fonte: Correio 24 Horas

Redigido por Contilnet.