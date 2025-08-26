26/08/2025
Reunião ministerial terá fala de Alckmin sobre Trump

Escrito por Metrópoles
A reunião ministerial desta terça-feira (26/8) terá uma intervenção do vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, sobre o tarifaço imposto ao Brasil por Donald Trump.

O encontro acontecerá no Palácio do Planalto ao longo do dia. Além de Lula e Alckmin, apenas ministros palacianos devem discursar. Entre eles, Rui Costa (Casa Civil) e Sidônio Palmeira (Secom).

Lula em reunião ministerial na Granja do Torto

Lula e Geraldo Alckmin

Sidonio orientou colegas sobre comunicação

Alckmin, segundo fontes do Planalto, vai dar um panorâma das negociações do Brasil com o governo Trump sobre o tarifaço. O vice-presidente também deve listar ações do governo para conter os prejuizos.

Já a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, deve fazer uma apresentação dos projetos do governo que tramitam no Congresso, como o da reforma do Imposto de Renda e da regulação das redes.

O chefe da Secom, Sidônio Palmeira, por sua vez, deve apresentar o novo slogan do governo. O novo mote, como noticiou a coluna, deve mencionar a palavra “povo brasileiro” e explorar o conceito de “soberania” do país.

Lula, por sua vez, deve cobrar de seus ministros entregas que possam servir como “marcas” para sua gestão. O petista também pedirá aos auxiliares que defendam os projetos de interesse do governo.

