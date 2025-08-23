Revelando SP 2025 é confirmado para setembro

23/08/2025
Universo POP
Escrito por Agência Brasil
O governo de São Paulo promove, entre os dias 25 e 28 de setembro, nova edição do festival Revelando SP. O evento reúne na capital paulista expositores de municípios de todas as regiões do estado para mostrar produtos artesanais, culinária típica, dança e música. A seleção, por meio de edital público, foi encerrada em março deste ano.  

O evento retorna ao Parque do Trote, na zona norte de São Paulo, com expositores de 100 municípios paulistas em 140 barracas de culinária tradicional e artesanato. A programação artística será intensa, com mais de 50 apresentações culturais diversas, principalmente música e dança típicas do interior paulista, além de shows, com programação que ainda não foi divulgada, a err concluída em breve.

Notícias relacionadas:

O Revelando SP é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e correalização da Prefeitura de São Paulo.  

A série de feiras deste ano, que contou com quatro edições regionais, levou 250 mil visitantes às cidades de Barretos, Iguape, São José dos Campos e Presidente Prudente, superando o público total do evento em 2024, então na casa dos 200 mil participantes.

Na cidade de São Paulo, em 2024, 90 mil pessoas participaram dos quatro dias de atividades.

ContilNet Notícias

