22/08/2025
Universo POP
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef
Exclusivo: saiba como terminou a noite de Cariúcha com filho de Gugu
Unfollow e polêmica: Paola Carosella e Blogueirinha rompem após entrevista
Bia Miranda explica acidente e revela flagra de Gato Preto com mulheres
Stallone critica escolha de Noah Centineo como novo Rambo
“Após meses separados, Wanessa e Dado Dolabella voltam a levantar rumores de romance”

Review: Metal Gear Solid Delta Snake Eater resgata nostalgia e eleva o patamar dos remakes

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O aguardado Metal Gear Solid Delta: Snake Eater chega em 28 de agosto de 2025 para PS5, Xbox Series X/S e PC (Steam), tanto em versão física quanto digital. O jogo é um remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, lançado originalmente em 2004 para PlayStation 2. Com preços a partir de R$ 349,90, o título mantém as vozes originais e a mesma narrativa clássica, mas ganha roupagem moderna graças à Unreal Engine 5.

Mas será que o remake faz jus ao legado de Hideo Kojima? O TechTudo testou antecipadamente a versão de PS5 e traz a análise completa.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater chega para o PlayStation 5, Xbox Series X/S e Steam no dia 28 de Agosto de 2025 — Foto: Reprodução/Konami

Uma história sobre guerra, lealdade e sacrifício

A trama coloca Naked Snake em plena Guerra Fria, numa missão para resgatar o cientista Sokolov e impedir o avanço do projeto nuclear Shagohod.
O enredo, recheado de traições, dilemas morais e manipulação política, culmina no icônico confronto com The Boss, um dos momentos mais marcantes da história dos videogames.

Com os visuais aprimorados, a carga emocional é elevada e temas como patriotismo, sacrifício e poder ganham ainda mais impacto. Prepare-se: o final continua emocionante — e lágrimas podem rolar.

Gameplay: furtividade acima de tudo

  • Escolha entre controles clássicos ou modernos, adequando a jogabilidade ao seu estilo.

  • A furtividade continua sendo a alma do game, premiando quem pensa antes de atirar.

  • O sistema de camuflagem dinâmica exige adaptação constante ao ambiente.

  • Animais selvagens como cobras e crocodilos também representam ameaça.

  • Ferimentos e cicatrizes ficam visíveis em Snake, refletindo a jornada do jogador.

Além disso, a manutenção da estâmina é essencial, exigindo caça de animais e cuidados para evitar desvantagens em combate.

Novidades: minigames e modo online

🎮 Snake x Macaco: minigame no qual o jogador caça macaquinhos em troca de recompensas.
🌐 Modo FoxHunt: estreia em setembro e promete uma experiência online no estilo “pique-esconde”, misturando camuflagem, caixas clássicas e sobrevivência em equipe.

Desempenho no PS5

Rodando na Unreal Engine 5, o jogo impressiona com:

  • Foliagem e ambientes ultra-realistas.

  • Detalhes minuciosos nos personagens, como rugas, poros e movimentos oculares.

  • Suporte a dois modos:

    • Qualidade → 4K nativo em 30fps.

    • Desempenho → 1080p em até 60fps.

O DualSense acrescenta imersão com resposta háptica e áudio 3D, especialmente útil na furtividade.

Vale a pena?

Apesar do preço alto no Brasil (quase R$ 400), Metal Gear Solid Delta: Snake Eater entrega mais que um simples remake: é uma homenagem fiel ao clássico de 2004, agora com o peso tecnológico da nova geração.

✔ Se você é fã da franquia, este é um título obrigatório.
✔ Se busca apenas conhecer a narrativa, talvez valha mais a pena jogar a versão original, ainda disponível em plataformas digitais.
✔ Para quem quer a experiência definitiva e imersiva, este remake é um prato cheio.

📍 Lançamento: 28 de agosto de 2025
💰 Preço: a partir de R$ 349,90
🎮 Plataformas: PS5, Xbox Series X/S e PC (Steam)


📍 Fonte: Konami / TechTudo

Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.