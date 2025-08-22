Review: Metal Gear Solid Delta Snake Eater resgata nostalgia e eleva o patamar dos remakes

O aguardado Metal Gear Solid Delta: Snake Eater chega em 28 de agosto de 2025 para PS5, Xbox Series X/S e PC (Steam), tanto em versão física quanto digital. O jogo é um remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, lançado originalmente em 2004 para PlayStation 2. Com preços a partir de R$ 349,90, o título mantém as vozes originais e a mesma narrativa clássica, mas ganha roupagem moderna graças à Unreal Engine 5.

Mas será que o remake faz jus ao legado de Hideo Kojima? O TechTudo testou antecipadamente a versão de PS5 e traz a análise completa.

Uma história sobre guerra, lealdade e sacrifício

A trama coloca Naked Snake em plena Guerra Fria, numa missão para resgatar o cientista Sokolov e impedir o avanço do projeto nuclear Shagohod.

O enredo, recheado de traições, dilemas morais e manipulação política, culmina no icônico confronto com The Boss, um dos momentos mais marcantes da história dos videogames.

Com os visuais aprimorados, a carga emocional é elevada e temas como patriotismo, sacrifício e poder ganham ainda mais impacto. Prepare-se: o final continua emocionante — e lágrimas podem rolar.

Gameplay: furtividade acima de tudo

Escolha entre controles clássicos ou modernos , adequando a jogabilidade ao seu estilo.

A furtividade continua sendo a alma do game, premiando quem pensa antes de atirar.

O sistema de camuflagem dinâmica exige adaptação constante ao ambiente.

Animais selvagens como cobras e crocodilos também representam ameaça.

Ferimentos e cicatrizes ficam visíveis em Snake, refletindo a jornada do jogador.

Além disso, a manutenção da estâmina é essencial, exigindo caça de animais e cuidados para evitar desvantagens em combate.

Novidades: minigames e modo online

🎮 Snake x Macaco: minigame no qual o jogador caça macaquinhos em troca de recompensas.

🌐 Modo FoxHunt: estreia em setembro e promete uma experiência online no estilo “pique-esconde”, misturando camuflagem, caixas clássicas e sobrevivência em equipe.

Desempenho no PS5

Rodando na Unreal Engine 5, o jogo impressiona com:

Foliagem e ambientes ultra-realistas.

Detalhes minuciosos nos personagens, como rugas, poros e movimentos oculares.

Suporte a dois modos: Qualidade → 4K nativo em 30fps. Desempenho → 1080p em até 60fps.



O DualSense acrescenta imersão com resposta háptica e áudio 3D, especialmente útil na furtividade.

Vale a pena?

Apesar do preço alto no Brasil (quase R$ 400), Metal Gear Solid Delta: Snake Eater entrega mais que um simples remake: é uma homenagem fiel ao clássico de 2004, agora com o peso tecnológico da nova geração.

✔ Se você é fã da franquia, este é um título obrigatório.

✔ Se busca apenas conhecer a narrativa, talvez valha mais a pena jogar a versão original, ainda disponível em plataformas digitais.

✔ Para quem quer a experiência definitiva e imersiva, este remake é um prato cheio.

📍 Lançamento: 28 de agosto de 2025

💰 Preço: a partir de R$ 349,90

🎮 Plataformas: PS5, Xbox Series X/S e PC (Steam)



📍 Fonte: Konami / TechTudo

Redigido por ContilNet