8 de agosto de 2025
Universo POP
Amigo de Renato Góes denuncia ter sido internado à força com a ajuda do ator
Esquema bilionário: Influenciadores ganham com a “cláusula da desgraça alheia”
Antes e depois: transformações dos famosos ao longo dos anos
Escândalo do Jogo do Tigrinho: Influencers movimentaram mais de R$ 4 bilhões
Justiça mantém rapper Oruam preso e nega habeas corpus
Padre de 186 kg compartilha luta contra obesidade e motiva fiéis
Destaques da semana: Alien, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda e mais estreias para o cinema e streaming
Bia Miranda e 14 influencers são alvo por divulgação do “jogo do tigrinho”
Última hora: Faustão é internado em São Paulo e filho cancela festa
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

Richarlison reforma casa de influenciador após relato comovente sobre filha prematura

Escrito por Portal Leo Dias
richarlison-reforma-casa-de-influenciador-apos-relato-comovente-sobre-filha-prematura

O atacante Richarlison custeou a reforma do influenciador conhecido como Lalau, que havia feito um desabafo público antes do nascimento prematuro da filha. A história de Leonardo Querino da Silva sensibilizou o jogador do Tottenham e da Seleção Brasileira, que entrou em contato com o morador da zona rural de Serra do Mel, no interior do Rio Grande do Norte.

O influencer esportivo compartilhou o relato ainda em 2024. Na época, ele pediu a colaboração dos seguidores para conseguir custear a construção do novo cômodo do imóvel para receber a nova integrante da família. O local tinha condições precárias, com fios soltos, goteira e outros problemas relacionados à manutenção e infraestrutura.

Veja as fotos

Reprodução/Fagner Sena
O antes e depois da casa do influenciador que recebeu a reforma bancada por Richarlison.Reprodução/Fagner Sena
Reprodução/Fagner Sena
O antes e depois da casa do influenciador que recebeu a reforma bancada por Richarlison.Reprodução/Fagner Sena
Reprodução/Instagram
Reprodução/Instagram
Reprodução/@richarlison
Reprodução/@richarlison
Reprodução/Instagram
Richarlison e Amanda AraújoReprodução/Instagram
Richarlison, camisa 9 da seleção brasileira na última Copa do Mundo, é alvo do Fluminense (Reprodução)
Richarlison, camisa 9 da seleção brasileira na última Copa do Mundo, é alvo do Fluminense (Reprodução)

Leia Também

Foi quando Richarlison, que recebeu a primeira filha com Amanda Araújo em junho, entrou na jogada! O atleta, seguidor e com interações frequentes com Lalau, entrou em contato e se colocou a disposição para ajudar. O atacante decidiu bancar a reforma de toda a casa, que terminou nesta semana, conforme eles exibiram nas redes sociais.

“Hoje, eu e minha família queremos expressar toda a nossa gratidão, de coração, ao jogador Richarlison. Que gesto mais lindo, mais humano e cheio de amor ao próximo. Obrigado por realizar o sonho da nossa casa digna, segura e cheia de esperança”, compartilhou Leonardo, que continuou: ” Que Deus te abençoe grandemente por tudo que fez por nós. Você transformou a nossa realidade e nos deu mais do que uma casa, nos deu dignidade, conforto e alegria”.

Como mostram as imagens compartilhadas por Lalau e Richarlison, a residência foi toda reformada. A modernização do imóvel passa pela construção do novo cômodo, além de nova pinturas, acessórios e até mobília. O influenciador estendeu o agradecimento à equipe do craque: “Foi incrível do começo ao fim. Em nenhum momento nos deixaram sem resposta, sempre com atenção, carinho e respeito. Que todos vocês sejam recompensados em dobro por todo esse cuidado e dedicação”.

Veja o resultado da reforma

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.