Richarlison reforma casa de influenciador após relato comovente sobre filha prematura

O atacante Richarlison custeou a reforma do influenciador conhecido como Lalau, que havia feito um desabafo público antes do nascimento prematuro da filha. A história de Leonardo Querino da Silva sensibilizou o jogador do Tottenham e da Seleção Brasileira, que entrou em contato com o morador da zona rural de Serra do Mel, no interior do Rio Grande do Norte.

O influencer esportivo compartilhou o relato ainda em 2024. Na época, ele pediu a colaboração dos seguidores para conseguir custear a construção do novo cômodo do imóvel para receber a nova integrante da família. O local tinha condições precárias, com fios soltos, goteira e outros problemas relacionados à manutenção e infraestrutura.

O antes e depois da casa do influenciador que recebeu a reforma bancada por Richarlison. Richarlison e Amanda Araújo. Richarlison, camisa 9 da seleção brasileira na última Copa do Mundo.

Foi quando Richarlison, que recebeu a primeira filha com Amanda Araújo em junho, entrou na jogada! O atleta, seguidor e com interações frequentes com Lalau, entrou em contato e se colocou a disposição para ajudar. O atacante decidiu bancar a reforma de toda a casa, que terminou nesta semana, conforme eles exibiram nas redes sociais.

“Hoje, eu e minha família queremos expressar toda a nossa gratidão, de coração, ao jogador Richarlison. Que gesto mais lindo, mais humano e cheio de amor ao próximo. Obrigado por realizar o sonho da nossa casa digna, segura e cheia de esperança”, compartilhou Leonardo, que continuou: ” Que Deus te abençoe grandemente por tudo que fez por nós. Você transformou a nossa realidade e nos deu mais do que uma casa, nos deu dignidade, conforto e alegria”.

Como mostram as imagens compartilhadas por Lalau e Richarlison, a residência foi toda reformada. A modernização do imóvel passa pela construção do novo cômodo, além de nova pinturas, acessórios e até mobília. O influenciador estendeu o agradecimento à equipe do craque: “Foi incrível do começo ao fim. Em nenhum momento nos deixaram sem resposta, sempre com atenção, carinho e respeito. Que todos vocês sejam recompensados em dobro por todo esse cuidado e dedicação”.

Veja o resultado da reforma