12 de agosto de 2025
Universo POP
Nível do Rio Acre pode atingir cota zero até 2032, alerta Defesa Civil da capital; confira

A informação foi revelada pelo coordenador da instituição, tenente coronel Cláudio Falcão

O coordenador da Defesa Civil estadual, tenente-coronel Cláudio Falcão, afirmou que o Rio Acre pode atingir sua menor cota já registrada na história ainda neste ano de 2025. A declaração foi feita durante entrevista sobre os impactos da estiagem, que motivou a Prefeitura de Rio Branco a decretar situação de emergência nesta quarta-feira (6), medida inédita no município para casos de seca, e não apenas de estiagem.

Rio pode atingir a menor cota histórica em 2025/ Foto: Juan Diaz, ContilNet

De acordo com Falcão, embora não haja previsão de que o rio seque completamente em 2025, o volume de água já é preocupante. 

“Nós descartamos qualquer possibilidade de uma cota zero esse ano. Mas o menor nível que já chegamos foi de 1,23m, em 2023, e neste momento estamos a apenas 28 cm dessa marca. Ainda é o início de agosto, então essa cota pode ser alcançada ou até superada negativamente ainda em 2025”, afirmou.

O coordenador reforçou que o abastecimento de água já enfrenta dificuldades e que não há mais navegação no rio. “É preciso que sejam feitas ações emergenciais para que no futuro a gente minimize.O ano de 2032 está a sete anos de agora, e em sete anos não é possível fazer uma intervenção eficiente para evitar uma cota zero do Rio Acre”, disse, mencionando estudos do climatólogo Carlos Nobre que apontam para esse risco em médio prazo.

A previsão de chuvas também não é favorável para reverter o cenário nos próximos meses. Segundo Falcão, o déficit de precipitação começou em maio e deve se manter. 

“Nós não tivemos chuva praticamente nenhuma em julho. Para agosto e setembro, devem ocorrer algumas chuvas, mas insuficientes para mudar o cenário. Esse quadro de seca só deve ser modificado em dezembro”, explicou.

Por fim, Falcão destacou que todas as instituições precisam se voltar para o tema, que deve ser debatido, inclusive, na COP30.

