Rio Branco enfrenta domingo de calor intenso, muito sol e baixa umidade do ar

O tempo firme e seco vai predominar neste domingo (17) em Rio Branco, com muito sol e baixa umidade do ar. A previsão é do site O Tempo Aqui, do meteorologista Davi Friale, que alerta para índices mínimos variando entre 15% e 25% durante a tarde, o que configura estado de atenção para a saúde. Em contrapartida, a máxima de umidade pode oscilar entre 55% e 65% nas primeiras horas do dia.

De acordo com a previsão, as temperaturas na capital e municípios próximos, como Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, devem oscilar entre mínimas de 17ºC a 19ºC e máximas de 35ºC a 37ºC. Em Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, a variação prevista é de 16ºC a 18ºC nas mínimas, e de 35ºC a 37ºC nas máximas. Já em Plácido de Castro e Acrelândia, as mínimas ficam entre 17ºC e 19ºC, e as máximas também chegam a 37ºC.

Na região central do Acre, que abrange municípios como Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, os termômetros devem marcar entre 19ºC e 21ºC nas mínimas, e de 35ºC a 37ºC nas máximas. Já no oeste do estado, incluindo Tarauacá e Feijó, o cenário é parecido, com mínimas entre 19ºC e 21ºC e máximas até 37ºC.

Na região do Juruá, municípios como Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves terão temperaturas variando entre 20ºC e 22ºC nas mínimas, e de 35ºC a 37ºC nas máximas. Em Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, a previsão também indica mínimas entre 20ºC e 22ºC e máximas de até 37ºC.

O predomínio de dias ensolarados e secos é uma característica do inverno acreano, estação que segue até 22 de setembro. Ainda assim, chuvas rápidas e isoladas não estão descartadas em pontos do centro e oeste do estado, embora a probabilidade de ocorrências mais fortes seja considerada baixa.