12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Rio Branco lança projeto inovador para elevar nota no IDEB e mira topo nacional; confira

Rio Branco é atualmente a segunda capital do país no ranking do IDEB para o 5º ano

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Prefeitura de Rio Branco lançou nesta segunda-feira (11) o Projeto Avança IDEB 2025, iniciativa voltada para melhorar o desempenho dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa e Matemática. O evento ocorreu no auditório da Federação das Indústrias do Acre (Fieac) e contou com a presença do prefeito Tião Bocalom, do secretário municipal de Educação e vice-prefeito, Alysson Bestene, e do gerente do Departamento de Ensino Fundamental, Hélio Sebastião da Silva.

O secretário disse que existem ideias para expandir o projeto/Foto: ContilNet

O projeto prevê a utilização de um caderno pedagógico inédito, desenvolvido especialmente para as turmas do 5º ano.

“Esse é um material totalmente voltado para matemática e português, todo o trabalho pensado para que nossos alunos do quinto ano possam cada vez mais melhorar seu aprendizado e, consequentemente, termos melhores indicadores todos os anos”, afirmou Bestene.

Segundo o secretário, o conteúdo foi elaborado pela Diretoria de Ensino e pela gerência do Ensino Fundamental, com coordenação do professor Hélio e participação do diretor da Escola Chico Mendes, que obteve o maior IDEB do Acre em 2023, com nota 8,4.

“Esse caderno é inédito e poderá ser utilizado por outros municípios, servindo como referência para melhorar resultados”, acrescentou.

Rio Branco é atualmente a segunda capital do país no ranking do IDEB para o 5º ano, com nota 6,4, atrás apenas de Goiânia, que registrou 6,5.

“Nós somos a segunda melhor capital do país, com diferença de apenas um décimo para o primeiro lugar. Este ano vamos buscar ultrapassar esses indicadores”, disse Bestene.

O secretário afirmou ainda que a proposta será expandida para todas as séries iniciais do Ensino Fundamental.

“Vamos trabalhar desde o primeiro até o quinto ano, para que os alunos cheguem mais preparados e com o aprendizado reforçado. É uma meta da gestão do prefeito Tião Bocalom investir em educação de qualidade, com tecnologia, inovação e materiais próprios”, declarou.

O gerente do Departamento de Ensino Fundamental, Hélio Sebastião da Silva, destacou que a ação vai além dos números.

O gerente do Departamento de Ensino Fundamental, Hélio Sebastião da Silva, falou sobre o projeto/Foto: ContilNet

“O IDEB não é só um número. Quando falamos em IDEB, não nos baseamos apenas no resultado final, e sim na aprendizagem de qualidade. Esse projeto vem para avançar várias ações dentro das escolas, ajudando professores e unidades a melhorarem os índices e garantindo um ensino melhor para nossas crianças. Rio Branco hoje tem 6,4 de IDEB, a segunda capital com maior índice no país, e buscamos sempre a melhoria no sentido de qualidade para os nossos alunos”, afirmou.

O prefeito Tião Bocalom ressaltou que os avanços no ensino municipal resultam de um conjunto de ações desde o início de sua gestão.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também esteve presente no evento/Foto: ContilNet

“Nossa preocupação foi, primeiro, colocar as crianças de 0 a 2 anos nas creches. Também investimos pesado nas séries iniciais, demos aumento salarial, adquirimos o programa israelense Mente Inovadora e ganhamos o prêmio de primeiro lugar em satisfação no Brasil. Implantamos internet em todas as escolas, entregamos tablets para as crianças e notebooks para os professores. Mais recentemente, fizemos um investimento grande na área de robótica. Os mesmos robôs usados por crianças na Alemanha estão sendo usados nas salas de aula de Rio Branco, e poucas cidades brasileiras adquiriram esse programa”, afirmou.

Bocalom destacou o trabalho do secretário de Educação. “O Alysson tem sido um guerreiro, um parceiro. Ele já mostrou como secretário de Saúde que é um bom gestor e hoje está fazendo o mesmo na Secretaria de Educação, se dedicando todos os dias para melhorar a qualidade de ensino na nossa cidade”, concluiu.

Durante o evento, crianças da rede pública de ensino da capital acreana apresentaram o hino da cidade em coral.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.