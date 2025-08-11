Rio Branco lança projeto inovador para elevar nota no IDEB e mira topo nacional; confira

A Prefeitura de Rio Branco lançou nesta segunda-feira (11) o Projeto Avança IDEB 2025, iniciativa voltada para melhorar o desempenho dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa e Matemática. O evento ocorreu no auditório da Federação das Indústrias do Acre (Fieac) e contou com a presença do prefeito Tião Bocalom, do secretário municipal de Educação e vice-prefeito, Alysson Bestene, e do gerente do Departamento de Ensino Fundamental, Hélio Sebastião da Silva.

O projeto prevê a utilização de um caderno pedagógico inédito, desenvolvido especialmente para as turmas do 5º ano.

“Esse é um material totalmente voltado para matemática e português, todo o trabalho pensado para que nossos alunos do quinto ano possam cada vez mais melhorar seu aprendizado e, consequentemente, termos melhores indicadores todos os anos”, afirmou Bestene.

Segundo o secretário, o conteúdo foi elaborado pela Diretoria de Ensino e pela gerência do Ensino Fundamental, com coordenação do professor Hélio e participação do diretor da Escola Chico Mendes, que obteve o maior IDEB do Acre em 2023, com nota 8,4.

“Esse caderno é inédito e poderá ser utilizado por outros municípios, servindo como referência para melhorar resultados”, acrescentou.

Rio Branco é atualmente a segunda capital do país no ranking do IDEB para o 5º ano, com nota 6,4, atrás apenas de Goiânia, que registrou 6,5.

“Nós somos a segunda melhor capital do país, com diferença de apenas um décimo para o primeiro lugar. Este ano vamos buscar ultrapassar esses indicadores”, disse Bestene.

O secretário afirmou ainda que a proposta será expandida para todas as séries iniciais do Ensino Fundamental.

“Vamos trabalhar desde o primeiro até o quinto ano, para que os alunos cheguem mais preparados e com o aprendizado reforçado. É uma meta da gestão do prefeito Tião Bocalom investir em educação de qualidade, com tecnologia, inovação e materiais próprios”, declarou.

O gerente do Departamento de Ensino Fundamental, Hélio Sebastião da Silva, destacou que a ação vai além dos números.

“O IDEB não é só um número. Quando falamos em IDEB, não nos baseamos apenas no resultado final, e sim na aprendizagem de qualidade. Esse projeto vem para avançar várias ações dentro das escolas, ajudando professores e unidades a melhorarem os índices e garantindo um ensino melhor para nossas crianças. Rio Branco hoje tem 6,4 de IDEB, a segunda capital com maior índice no país, e buscamos sempre a melhoria no sentido de qualidade para os nossos alunos”, afirmou.

O prefeito Tião Bocalom ressaltou que os avanços no ensino municipal resultam de um conjunto de ações desde o início de sua gestão.

“Nossa preocupação foi, primeiro, colocar as crianças de 0 a 2 anos nas creches. Também investimos pesado nas séries iniciais, demos aumento salarial, adquirimos o programa israelense Mente Inovadora e ganhamos o prêmio de primeiro lugar em satisfação no Brasil. Implantamos internet em todas as escolas, entregamos tablets para as crianças e notebooks para os professores. Mais recentemente, fizemos um investimento grande na área de robótica. Os mesmos robôs usados por crianças na Alemanha estão sendo usados nas salas de aula de Rio Branco, e poucas cidades brasileiras adquiriram esse programa”, afirmou.

Bocalom destacou o trabalho do secretário de Educação. “O Alysson tem sido um guerreiro, um parceiro. Ele já mostrou como secretário de Saúde que é um bom gestor e hoje está fazendo o mesmo na Secretaria de Educação, se dedicando todos os dias para melhorar a qualidade de ensino na nossa cidade”, concluiu.

Durante o evento, crianças da rede pública de ensino da capital acreana apresentaram o hino da cidade em coral.