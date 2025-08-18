Rio Branco recebe Fórum de Bioeconomia da Amazônia com especialistas nacionais e internacionais

O Sebrae no Acre realiza, entre os dias 20 e 23 de agosto, o Fórum de Bioeconomia da Amazônia. O evento será em Rio Branco e vai reunir especialistas e lideranças nacionais e internacionais para debater e fortalecer a industrialização da bioeconomia amazônica.

A programação começa no dia 20 de agosto, das 8h às 12h, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), com um workshop voltado para empreendedores de startups, associações e cooperativas.

De 21 a 23 de agosto, as atividades seguem no Sebrae/AC, sempre das 8h às 12h e das 14h às 17h30. O fórum contará com a participação da equipe do Bioeconomy Amazon Summit (BAS), de Guilherme Korte, presidente da Abrafibras, de Chua Seng Chee, diretor-presidente da Dasso USA, e de Michel Abadie, presidente da Organização Mundial do Bambu.

As inscrições podem ser feitas pelo endereço: ac.loja.sebrae.com.br/forum-de-bioeconomia-2025.