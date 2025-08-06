8 de agosto de 2025
Rio Branco sedia Regional Norte do Campeonato Brasileiro de Taekwondo neste fim de semana

Além das lutas, o torneio também premiará os quatro primeiros colocados de cada categoria com medalhas

O Campeonato Brasileiro de Taekwondo – Regional Norte acontece neste fim de semana, nos dias 9 e 10 de agosto, no Ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco. O evento, que reúne atletas do Amazonas, Roraima, Rondônia e do Acre, promete movimentar a capital acreana com mais de 200 lutas programadas e a participação de cerca de 100 competidores também na disputa de poomsae, modalidade que simula os movimentos da luta tradicional.

A disputa terá 200 lutas em Rio Branco/ Foto: Divulgação

A competição abrange diversas faixas etárias, desde a categoria mirim (5 a 7 anos) até a adulta (18 a 30 anos), passando por infantil (8 a 11), cadete (12 a 14) e juvenil (15 a 17).

Todos os confrontos seguem regras estabelecidas pela Liga Nacional de Taekwondo, organizadora do evento em parceria com a Liga Acreana, e contam com apoio do Governo do Estado e de patrocinadores locais.

Além das lutas, o torneio também premiará os quatro primeiros colocados de cada categoria com medalhas — sendo dois bronzes para o terceiro e quarto lugar — e entregará troféus para as seis melhores equipes da competição.

 

