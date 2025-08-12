12 de agosto de 2025
Rio Branco será sede da 15ª edição do Fórum Estadual de Formação Esportiva

Serão discutidas ações voltadas para o fortalecimento das modalidades esportivas, o papel das instituições e melhoramento da estrutura e o suporte aos atletas

O governo do Estado, por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer do Acre (Seel), realizará no dia 17 de setembro, no auditório da Uninorte, a 15ª edição do Fórum Estadual de Formação Esportiva. O encontro terá início às 9h, reunindo nomes de destaque do esporte brasileiro e proporcionando um dia inteiro de troca de conhecimentos e experiências voltadas ao desenvolvimento do esporte no estado.

O evento acontecerá no dia 17 de setembro/Foto: Reprodução

O evento é promovido pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), já foi realizado em outros 14 estados e esse ano, em parceria com o governo do Acre, será realizado em Rio Branco e contará com palestras, debates e apresentações que abordarão estratégias para melhorar a formação. Durante a programação, serão discutidas ações voltadas para o fortalecimento das modalidades esportivas, o papel das instituições e os caminhos para melhorar a estrutura e o suporte aos atletas acreanos.

O secretário estadual de Esporte e Lazer,  Ney Amorim, destacou a importância do evento: “O Fórum Estadual de Formação Esportiva é uma oportunidade única para fortalecer o esporte no Acre. Essa iniciativa do Comitê Brasileiro de Clubes, realizada em parceria com o governo do Estado, por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (Seel), tem um papel fundamental na capacitação de professores, treinadores, gestores e no incentivo aos nossos atletas. Estamos reunindo conhecimento, experiências e grandes referências do esporte nacional para contribuir com o desenvolvimento de todos os que fazem parte dessa cadeia esportiva. Nosso objetivo é garantir mais qualidade, oportunidades e crescimento para o esporte acreano, desde a base até o alto rendimento”.

Evento é uma realização do governo do Acre, em parceria com a CBC/Foto: divulgação

Entre os palestrantes confirmados estão personalidades de renome no cenário esportivo nacional, como os medalhistas olímpicos Lars Grael (vela), André Heller (vôlei) e Magic Paula (basquete), além de Emerson Appel, gestor de Esportes e Relações Institucionais do CBC. As experiências e vivências desses profissionais servirão como inspiração e referência para técnicos, dirigentes e gestores presentes.

O fórum é aberto a todos os que atuam ou têm interesse no esporte, incluindo representantes de federações, clubes, ligas, secretarias, órgãos públicos, parlamentares, empresários e a comunidade em geral. A proposta é promover um ambiente de networking e colaboração, incentivando a criação de parcerias e projetos que impulsionem o esporte acreano nos próximos anos.

Lars Grael será um dos palestrantes durante o evento, que tem como objetivo melhorar a estrutura e organização do esporte no Estado/ Foto: Cedida

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma online, garantindo acesso a toda a programação do evento. Os interessados devem acessar o link https://cbc-clubes.org.br/cev/inscricao_evento_estadual/control_inscrito_evento_estadual.php?gl_cd_evento_estadual=24

PUBLICIDADE
