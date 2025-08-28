Rio Branco tem alta de 0,3% no crescimento populacional e se aproxima dos 400 mil habitantes, diz IBGE

O Acre teve destaque nas novas estimativas populacionais divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (28). A capital, Rio Branco, atingiu 389.001 habitantes em 2025, com crescimento de 0,30% em relação ao ano anterior.

No cenário nacional, a população brasileira foi estimada em 213,4 milhões de pessoas, representando alta de 0,39% frente a 2024. Os dados do IBGE servem de referência para o cálculo do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, além de orientar políticas públicas e indicadores econômicos e sociais.

Entre as capitais, Boa Vista (RR) registrou o maior crescimento, de 3,26%, impulsionado pela chegada de imigrantes venezuelanos. Em contrapartida, Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Porto Alegre (RS) e Natal (RN) apresentaram queda populacional no mesmo período.

As 27 capitais do país concentram 49,3 milhões de pessoas, equivalente a 23,1% da população brasileira. Rio Branco ocupa a 25ª posição em número de habitantes, à frente apenas de Vitória (ES) e Palmas (TO).

Segundo Márcio Minamiguchi, gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, os números confirmam a tendência de desaceleração do crescimento populacional no país. “Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022 e pelas projeções da população”, afirmou.

No Acre, o crescimento moderado reforça a necessidade de políticas regionais voltadas ao desenvolvimento local, para fixar a população e reduzir fluxos migratórios. Apesar do ritmo mais lento em comparação a outras capitais da Região Norte, Rio Branco continua registrando aumento populacional.