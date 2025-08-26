Rio Madeira fica abaixo dos 4 metros e Marinha impõe novas regras de navegação

O Rio Madeira chegou à cota de 3,27 metros na manhã desta segunda-feira (25), em Porto Velho (RO), segundo dados do Serviço Geológico do Brasil (SGB). Com o nível abaixo de 4 metros, a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental publicou uma portaria impondo novas regras de segurança para embarcações e comboios de balsas.

Restrições definidas pela Marinha

De acordo com o documento, a baixa profundidade exige medidas mais rigorosas:

Uso de embarcações de sondagem : barcos menores devem medir a profundidade antes da passagem de comboios;

Desmembramento de comboios em pontos críticos;

Folga mínima de 0,50 m abaixo da quilha para evitar encalhes;

Navegação noturna com atenção redobrada ;

Comandante presente no passadiço durante trechos críticos;

Prioridade de passagem para comboios carregados que descem o rio.

Risco de paralisação

Segundo a Marinha, caso o nível do Madeira chegue a 2 metros, o transporte de grãos e outros produtos pela hidrovia poderá ser totalmente suspenso, afetando diretamente o escoamento da produção agrícola e industrial da região.

A portaria entrou em vigor imediatamente e, de acordo com o órgão, tem como objetivo “assegurar a navegação de forma segura e confiável em meio ao cenário de estiagem”.

📌 Fonte: g1 Rondônia

✍️ Redigido por ContilNet Notícias