26/08/2025
Rio Madeira fica abaixo dos 4 metros e Marinha impõe novas regras de navegação

Estiagem severa já impacta tráfego de comboios e pode paralisar transporte de grãos se nível cair a 2 metros

O Rio Madeira chegou à cota de 3,27 metros na manhã desta segunda-feira (25), em Porto Velho (RO), segundo dados do Serviço Geológico do Brasil (SGB). Com o nível abaixo de 4 metros, a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental publicou uma portaria impondo novas regras de segurança para embarcações e comboios de balsas.

Navegação no rio Madeira em Rondônia — Foto: Thiago Frota/Rede Amazônica

Restrições definidas pela Marinha

De acordo com o documento, a baixa profundidade exige medidas mais rigorosas:

  • Uso de embarcações de sondagem: barcos menores devem medir a profundidade antes da passagem de comboios;

  • Desmembramento de comboios em pontos críticos;

  • Folga mínima de 0,50 m abaixo da quilha para evitar encalhes;

  • Navegação noturna com atenção redobrada;

  • Comandante presente no passadiço durante trechos críticos;

  • Prioridade de passagem para comboios carregados que descem o rio.

Risco de paralisação

Segundo a Marinha, caso o nível do Madeira chegue a 2 metros, o transporte de grãos e outros produtos pela hidrovia poderá ser totalmente suspenso, afetando diretamente o escoamento da produção agrícola e industrial da região.

A portaria entrou em vigor imediatamente e, de acordo com o órgão, tem como objetivo “assegurar a navegação de forma segura e confiável em meio ao cenário de estiagem”.

📌 Fonte: g1 Rondônia
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

