Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo

A cantora Roberta Miranda, de 68 anos, está namorando o mecânico pernambucano Daniel Torres, de 24. O romance, que era mantido de forma discreta, foi confirmado por Daniel em um vídeo nas redes sociais, após ser flagrado em uma van.

No vídeo, Daniel fala sobre o relacionamento e sua vida profissional: “Olá, gente. Aqui é o Daniel Torres, namorado da Roberta Miranda. Eu ando de van, de moto, de ônibus como qualquer pessoa. Não entendi a repercussão que houve. Não é porque eu tenho essa relação com ela que vou deixar de ser humilde ou ficar pedindo coisas a ela”. Ele reforça que tem seu próprio trabalho e não se aproveita da fama da namorada.

Início do romance

O casal foi visto junto pela primeira vez em um show em dezembro de 2024, quando Roberta Miranda surpreendeu a plateia ao pedir Daniel em casamento no palco e o beijar. Na época, a cantora fez mistério sobre a identidade do rapaz.

Recentemente, Roberta se declarou ao namorado, afirmando que “ele é um lindo” e que a respeita em sua privacidade.

Fonte: Redes sociais de Daniel Torres e Roberta Miranda Redigido por Contilnet.