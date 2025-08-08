8 de agosto de 2025
Universo POP
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento
Faustão passa por dois novos transplantes após infecção generalizada

Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo

A cantora de 68 anos vive um relacionamento discreto com Daniel Torres, de 24 anos, que trabalha como mecânico, segurança e funcionário de uma escola

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A cantora Roberta Miranda, de 68 anos, está namorando o mecânico pernambucano Daniel Torres, de 24. O romance, que era mantido de forma discreta, foi confirmado por Daniel em um vídeo nas redes sociais, após ser flagrado em uma van.

No vídeo, Daniel fala sobre o relacionamento e sua vida profissional: “Olá, gente. Aqui é o Daniel Torres, namorado da Roberta Miranda. Eu ando de van, de moto, de ônibus como qualquer pessoa. Não entendi a repercussão que houve. Não é porque eu tenho essa relação com ela que vou deixar de ser humilde ou ficar pedindo coisas a ela”. Ele reforça que tem seu próprio trabalho e não se aproveita da fama da namorada.

Início do romance

O casal foi visto junto pela primeira vez em um show em dezembro de 2024, quando Roberta Miranda surpreendeu a plateia ao pedir Daniel em casamento no palco e o beijar. Na época, a cantora fez mistério sobre a identidade do rapaz.

Recentemente, Roberta se declarou ao namorado, afirmando que “ele é um lindo” e que a respeita em sua privacidade.

Reprodução

Fonte: Redes sociais de Daniel Torres e Roberta Miranda Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.