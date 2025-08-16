Roberto Justus fala sobre seu estado de saúde após aparecer de muletas

Roberto Justus surpreendeu seguidores ao aparecer usando muletas nos stories da esposa, Ana Paula Siebert, recentemente.

Segundo o empresário, o apoio foi necessário após passar por uma cirurgia no menisco, realizada recentemente, em decorrência de uma lesão durante a prática de seu esporte favorito, o pickleball.

Leia também

Explicou em vídeo

Em vídeo publicado por Ana Paula, Justus explicou a situação: “Primeiro, explicar isso aqui: Eu operei meu menisco ontem, estou de repouso porque, muito jogo de pickleball e machuquei meu menisco.”

O procedimento ocorreu na última quarta-feira (13/8) e, de acordo com o empresário, ele precisará seguir um período delicado de recuperação pós-operatória.

Entre a rotina de repouso e cuidados, o ex-apresentador da Record TV encontrou formas de tornar o momento mais leve. Ana Paula Siebert compartilhou detalhes bem-humorados sobre o uso das muletas:

“A gente ri”, disse a influenciadora, revelando que o marido tem usado o apoio para acionar interruptores e ligar ou desligar as luzes da casa.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Roberto Justus

Reprodução/Internet. 2 de 4

Roberto Justus

Reprodução/Internet. 3 de 4

Roberto Justus

Instagram/Reprodução 4 de 4

Ana Paula Siebert e Roberto Justus reagem após ataques de ódio à filha

Instagram/Reprodução

Entenda

O pickleball, esporte que motivou a lesão de Justus, é relativamente incomum no Brasil, mas possui adeptos famosos pelo mundo, incluindo Gisele Bündchen. A prática combina elementos de tênis, badminton e pingue-pongue e exige movimentação intensa, o que pode aumentar o risco de lesões em estruturas como o menisco.