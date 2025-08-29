Rock, Solidariedade e Muito Brilho: Acre ferve com lançamentos, conquistas e encontros sociais

*A cena cultural e musical do Acre promete ficar ainda mais vibrante! Na quarta, 27, às 9h, aconteceu o lançamento oficial do Festival Acre Rock, em parceria com a Amazônia Motorcycles. Um encontro que uniu a energia do rock com a paixão sobre duas rodas, celebrando estilo, liberdade e arte. Hurrrruuuu, promete ser um show de bola.

A atleta Kelly Gouveia brilhou nos domínios da OTC Foz Mercosul 2025, realizada em Foz do Iguaçu, e trouxe para o Acre a medalha de bronze na categoria Damas Feminino Livre. Orgulho para o nosso Estado e inspiração para muitas mulheres que acreditam na força do esporte. Hurrruuuuu!

A empresária Duda Lessa recebe clientes e amigas na quarta, 4 de setembro, a partir das 10h, em seu showroom, para o lançamento da novíssima coleção Belíssima Collezione, da joalheria Gold Skill. Um encontro que promete muito brilho, sofisticação e charme!

Solidariedade em pauta! No próximo sábado, 6 de setembro, a partir das 12h30, acontece nos domínios da Maison Borges, o 12º Leilão Direito de Viver, em prol do Hospital de Amor. Uma tarde que une filantropia, união e generosidade, mostrando a força da nossa sociedade quando o objetivo é salvar vidas.

Duas beldades que encantam por onde passam, Marina Monteiro e Maria Eduarda Ribeiro, mãe e filha esbanjando simpatia e beleza em clique especial, com sorrisos que iluminam qualquer ambiente.

Na última terça-feira, 26 de agosto, foi celebrado o Dia do Corretor de Imóveis, profissionais que com dedicação, conhecimento e confiança tornam possível a realização de muitos sonhos. Um viva a esses incansáveis mediadores de conquistas e histórias, que transformam chaves em futuros e lares em felicidade.

Surpresa das mais doces e emocionantes! A médica Rafaela Feitosa foi carinhosamente celebrada com um baby chá surpresa em clima de ternura, alegria e muito afeto, deixando-a radiante de felicidade. Em dois belos clik’s, a futura mamãe e, cercada pelas amigas Marina Rodrigues, Lara Moraes, Andressa Costa, Samara Abrahão, Gizelle Leitão e Sabrina Ricciardi.