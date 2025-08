Rodrigo Faro fala da estreia no “Dança dos Famosos” e comenta amizade com Luciano Huck

Rodrigo Faro foi apresentado neste domingo como mais um participante da “Danças dos Famosos”, como confirmado anteriormente em exclusividade pela colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias. O comunicador também conversou com a repórter do portal Monique Arruda, após a exibição da estreia do programa neste domingo (3/8), na Globo, e aproveitou para dar detalhes do convite especial feito por Luciano Huck e comentar a estreia na competição.

“Cara, foi muito legal! Foi muito bacana, assim, foi muito divertido, né? Conhecer esse super elenco porque essa vai ser, com certeza, uma ‘Dança dos Famosos’ histórica. Tanta gente talentosa”, iniciou. “O Luciano me botou para fazer, mais uma vez, ele mandou um ‘Dança Gatinho’ e lá fui eu dançar. Não tinha competição, não tinha nada e estava eu dançando lá. Mas foi muito legal, muito divertido e eu estou empolgadíssimo”, contou o apresentador.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Rodrigo Faro flerta com a Globo Foto/Globo/Portal LeoDias Rodrigo Faro flerta com a Globo Foto/Globo/Portal LeoDias Rodrigo Faro flerta com a Globo Foto/Globo/Portal LeoDias Maria Viel, Rodrigo Faro e Vera Viel – Foto: Reprodução/Instagram Rodrigo Faro dublou a música “Um Mundo Ideal”, do desenho animado “Aladdin”, na “Batalha do Lip Sync”, na Globo Reprodução Rodrigo Faro vai participar da “Batalha do Lip Sync” do “Domingão com Huck” Reprodução/Record Voltar

Próximo

Faro já adiantou que, nesta segunda-feira (4/8), já irá começar os ensaios pesados para a disputa: “Amanhã são 4 horas de ensaio, a gente começa com 4 horas de ensaio, vamos ver se esse corpinho de 51 anos, né, vai aguentar”, brincou. Ele ainda apontou que está muito feliz com a divisão dos grupos formados: “Adorei meu grupo, cara. Silvério Pereira, puta senhora. Santos, até Gracyanne Barbosa, tá? Todo mundo dança. Eu estou empolgadíssimo!”, afirmou.

Rodrigo ainda revelou que algumas das bailarinas da competição já integraram o balé do seu programa na TV Record: “Algumas bailarinas que já dançaram comigo na época do ‘Dança Gatinho’, né? Então, pô, cara, tá tudo em casa. Revejo um monte de gente. Acho que vai ser muito especial, cara. Então, eu estou bastante empolgado e vamos dedicar. Eu gosto de desafio!”.

O convite foi feito diretamente pelo apresentador do quadro, Luciano Huck, que ligou para Faro quando ele estava viajando com a família pela Europa: “O Lu é meu amigo pessoal, uma pessoa que tem um carinho enorme, nossas famílias são próximas, né? O Lu é um cara que a gente sempre conversa muito sobre carreira, sobre vida, é alguém que eu admiro, e ele me fez esse convite e, de verdade, eu não poderia dizer não, porque, além dele ser meu amigo, é um quadro de enorme sucesso. Eu tinha resolvido tirar um ano de descanso, acabou meu descanso, mas acho que é por uma boa causa”, contou.