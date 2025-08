Rodrigo Faro, Wanessa e mais: famosos começam a chegar para estreia do “Dança”

O portal LeoDias está de olho na estreia do “Dança dos Famosos” de 2025, que começa neste domingo (3/8) no “Domingão com Huck”. Os estúdios Globo se preparam para receber uma lista estrelada de convidados para o dia especial, que já chegaram, segundo nossas fontes! Entre eles, nomes como Rodrigo Faro, Wanessa Camargo, Cátia Fonseca, MC Daniel, Nicole Bahls, Manu Bahtidão, Luan Pereira, Juliano Floss, MC Livinho, Fernanda Paes Leme, Gracyanne Barbosa, Tereza Seiblitz, Silvero Pereira e o ex-jogador Richarlison.

Até o momento, quatro participantes já foram confirmados pela Globo para estrelar na atração: Wanessa, Álvaro Xaro, David Junior e Duda Santos.

Dança dos Famosos: Duda Santos e David Junior são confirmados na atração Divulgação Cantora Wanessa Camargo está garantida no elenco da 22ª edição da "Dança dos Famosos" Crédito: Reprodução Instagram @wanessa Cantora Wanessa Camargo está garantida no elenco da 22ª edição da "Dança dos Famosos" Crédito: Reprodução Instagram @domingao Rodrigo Faro participa de palestra em Harvard Reprodução/Instagram Catia Fonseca / Divulgação Reprodução MC Daniel – Foto: Portal LeoDias Manu Bahtidão no show de Taty Girl Foto/Portal LeoDias "Debaixo do Meu Chapéu", DVD de Luan Pereira, contou com participações de Zé Felipe, Gustavo Mioto e mais Portal LeoDias Reprodução/Instagram Nicole Bahls Foto: Reprodução/Instagram @nicolebahls

A reportagem do portal LeoDias descobriu outros nomes, como o apresentador Rodrigo Faro, Gracyanne Barbosa, Luan Pereira e Manu Bahtidão – todos que estão no Projac neste momento -.