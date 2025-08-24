Rodrigo Marques, humorista que virá ao Acre em setembro, já viralizou com reflexões sobre religiosos

O público acreano terá a oportunidade de acompanhar, no próximo dia 14 de setembro, o show de um dos maiores nomes do stand-up comedy brasileiro.

O humorista Rodrigo Marques se apresenta em Rio Branco, no Gran Reserva, trazendo ao estado toda a irreverência que o consagrou no cenário nacional.

Rodrigo Marques é conhecido pelo humor afiado e pelas reflexões bem-humoradas sobre o cotidiano.

Integrante do programa A Culpa é do Cabral, do Comedy Central, ele faz parte de um dos grupos de comédia mais assistidos do país.

Além da televisão, também coleciona especiais de comédia: três disponíveis no YouTube e um na Netflix, ampliando ainda mais o alcance de sua carreira.

Com estilo direto e observador, o humorista já viralizou em diversas ocasiões.

Um de seus textos mais marcantes foi sobre religiosos que afirmam seguir a Bíblia, mas nunca a leram. Em um dos trechos, ele ironiza:

“Eu acredito em quem? Deus. E quem? Jesus. Quanto? Tudo. Tudo o quê? Tudo. Eu amo mais do que a mim mesmo, mais do que a minha vida. Tudo que eu faço, tudo que eu deixo de fazer, é por causa desse homem que veio, viveu e morreu por nós. E existe um livro oficial que conta toda a sua história (…). Tu já leu? Não li não. Não, peraí que eu fiquei confuso (…)”

O texto circulou pelas redes sociais e reforçou a habilidade de Rodrigo em transformar situações do cotidiano em reflexões engraçadas e críticas sociais afiadas.

Com uma trajetória consolidada, Rodrigo Marques se tornou referência do stand-up no Brasil.

Seu show no Acre promete arrancar gargalhadas e reunir fãs que acompanham tanto sua carreira solo quanto sua participação na televisão e nas plataformas digitais.

