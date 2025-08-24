24/08/2025
Universo POP
Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: “Quais são os limites do humor?”
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar

Rodrigo Marques, humorista que virá ao Acre em setembro, já viralizou com reflexões sobre religiosos

Com quatro especiais de comédia, ele soma milhões de visualizações no YouTube e na Netflix

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O público acreano terá a oportunidade de acompanhar, no próximo dia 14 de setembro, o show de um dos maiores nomes do stand-up comedy brasileiro.

O humorista Rodrigo Marques se apresenta em Rio Branco, no Gran Reserva, trazendo ao estado toda a irreverência que o consagrou no cenário nacional.

Rodrigo Marques é conhecido pelo humor afiado e pelas reflexões bem-humoradas sobre o cotidiano.

Integrante do programa A Culpa é do Cabral, do Comedy Central, ele faz parte de um dos grupos de comédia mais assistidos do país.

Além da televisão, também coleciona especiais de comédia: três disponíveis no YouTube e um na Netflix, ampliando ainda mais o alcance de sua carreira.

Com quatro especiais de comédia, ele soma milhões de visualizações no YouTube e na Netflix/Foto: Reprodução

Com estilo direto e observador, o humorista já viralizou em diversas ocasiões.

Um de seus textos mais marcantes foi sobre religiosos que afirmam seguir a Bíblia, mas nunca a leram. Em um dos trechos, ele ironiza:

“Eu acredito em quem? Deus. E quem? Jesus. Quanto? Tudo. Tudo o quê? Tudo. Eu amo mais do que a mim mesmo, mais do que a minha vida. Tudo que eu faço, tudo que eu deixo de fazer, é por causa desse homem que veio, viveu e morreu por nós. E existe um livro oficial que conta toda a sua história (…). Tu já leu? Não li não. Não, peraí que eu fiquei confuso (…)”

O texto circulou pelas redes sociais e reforçou a habilidade de Rodrigo em transformar situações do cotidiano em reflexões engraçadas e críticas sociais afiadas.

Com uma trajetória consolidada, Rodrigo Marques se tornou referência do stand-up no Brasil.

Seu show no Acre promete arrancar gargalhadas e reunir fãs que acompanham tanto sua carreira solo quanto sua participação na televisão e nas plataformas digitais.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.