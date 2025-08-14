14 de agosto de 2025
Rodrigo Santoro estará na 1ª exibição de O Último Azul no Brasil

Escrito por Metrópoles
rodrigo-santoro-estara-na-1a-exibicao-de-o-ultimo-azul-no-brasil

Rodrigo Santoro vai participar, nesta sexta-feira (15/8), da cerimônia de abertura do Festival de Gramado. O astro internacional vai prestigiar a primeira exibição no país do premiado “O último azul”, filme estrelado por ele juntamente com Denise Weinberg.

Leia também

O longa participa do festival em caráter hors-concours e sua exibição será prestigiada pelo diretor Gabriel Mascaro, pela produtora Rachel Daysi Ellis e pela própria Weinberg, além de integrantes do elenco e da equipe do longa, laureado com o Urso de Prata no Festival de Berlim.

Leia o texto completo no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

